Cote d'Ivoire: Campc - Une délégation gabonaise s'inspire de l'expérience ivoirienne

La ministre de la Fonction publique et du Renforcement des capacités du Gabon, Laurence Mengue Me Nzoghe Ndong, qui conduisait une forte délégation, a effectué, le jeudi 7 mai 2026, une visite de travail au Centre africain de management et de perfectionnement des cadres (Campc), situé au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

Cette visite de travail avait pour objectif de permettre à la ministre gabonaise, par ailleurs administratrice du Campc, ainsi qu'à sa délégation, de s'inspirer de l'expérience du Campc et surtout de renforcer les liens de coopération entre l'institution inter-États et le Gabon. Le directeur général du Campc, le professeur Joseph Kaudjhis, a rappelé que le Campc, depuis sa création en 1975, a formé plus de 40 000 cadres africains et que cette institution a trois missions essentielles : la formation des personnes en situation d'emploi, l'assistance-conseil aux pays membres et aux administrations africaines, ainsi que la recherche.

« Nous avons, en termes d'implantation, le siège qui se trouve en Côte d'Ivoire, la représentation du Campc au Burkina Faso, ouverte en 2022, et la représentation du Campc au Gabon, dont l'accord de siège a été signé en 2024 », a déclaré le professeur Joseph Kaudjhis.

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Il a, en outre, annoncé trois projets d'extension, à savoir : le siège du Campc à Abidjan, où de nouveaux bâtiments seront construits, car il avait initialement été conçu pour accueillir 100 auditeurs par an en formation diplômante, alors qu'il en reçoit actuellement plus de 400 ; au Burkina Faso, un projet de construction de la représentation est prévu, la parcelle étant déjà disponible grâce aux autorités actuelles ; et au Gabon, où un projet similaire de construction de la représentation est également envisagé.

Pour la ministre de la Fonction publique et du Renforcement des capacités du Gabon, Laurence Mengue Me Nzoghe Ndong, le Campc s'impose comme une institution africaine de référence. « La présente visite s'inscrit dans une dynamique de partage d'expériences, de consolidation des liens de coopération entre le Gabon et le Campc, mais également de respect des engagements du Gabon envers cette institution », a-t-elle justifié, soulignant que cette visite vise également à formaliser les discussions relatives à l'ouverture prochaine de la représentation du Campc à Libreville.

Pour la construction de la représentation du Campc à Libreville, dit-elle, le gouvernement a mis à disposition une parcelle de 10 hectares. « Le campus du Campc à Libreville, qui sera le campus de la sous-région d'Afrique centrale, sera assurément le plus grand que le Campc ait jamais eu », s'est-elle félicitée, indiquant qu'un Campc futuriste y sera érigé.

« Le Gabon est engagé dans une transformation ambitieuse de son administration publique. Une ambition fondée sur la professionnalisation des agents, l'amélioration de la gouvernance administrative, la modernisation et la digitalisation des services publics. Dans ce contexte, l'expertise du Campc constitue, pour notre pays, un levier stratégique majeur de transformation et de renforcement des capacités », a insisté la ministre.