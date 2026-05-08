Cote d'Ivoire: Le pays mobilise sa diaspora

Le Forum international Diaspora for Growth a été officiellement lancé ce 7 mai 2026, au Plateau. Cette initiative du ministère délégué chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur réunira la diaspora ivoirienne autour de deux grands rendez-vous : un roadshow prévu le 6 juin à Milan et un forum programmé les 26 et 27 juin à Paris.

Au cours de ces rencontres, les Ivoiriens de l'extérieur participeront à un programme riche en panels, conférences et sessions de networking. L'objectif est de promouvoir les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire et de faciliter le transfert de ressources financières, technologiques et humaines vers le pays.

À cette occasion, Adama Dosso, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, a affirmé que la diaspora ivoirienne représente une force tangible, mesurable et stratégique.

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Le ministre a rappelé que plus de 1,15 million d'Ivoiriens vivent aujourd'hui hors du territoire national, répartis dans plus de 140 pays. Il s'est également félicité du poids économique grandissant de cette diaspora. Selon lui, les transferts financiers ont atteint un niveau historique de 640 milliards de Fcfa en 2023, soit plus d'un milliard de dollars américains. En 2024, ces flux ont progressé de manière remarquable pour atteindre environ 840 milliards de Fcfa.

« Ces flux dépassent plusieurs programmes sectoriels d'aide publique au développement et constituent une source majeure de financement de notre économie », a-t-il souligné. Pour Adama Dosso, le lancement du roadshow de Milan et du Forum de Paris 2026 traduit la vision « d'une Côte d'Ivoire ouverte, ambitieuse et confiante », qui fait le choix de la co-construction avec sa diaspora et transforme « ses liens humains en puissance économique ».

Représentant la marraine de la cérémonie, Nialé Kaba, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, N'Guessan Koffi, a indiqué que la diaspora ivoirienne constitue l'un des piliers essentiels du rayonnement et du développement du pays.

Selon lui, ce forum se veut un cadre stratégique destiné à repositionner la diaspora comme un acteur majeur de l'investissement productif, du transfert de compétences et de l'innovation. « Cette initiative vise à créer des passerelles solides entre la diaspora, l'État et le secteur privé afin de favoriser l'émergence de projets structurants à fort impact économique et social », a-t-il expliqué.

S'adressant aux Ivoiriens vivant à l'étranger, N'Guessan Koffi leur a rappelé que le pays compte sur leur expertise, leur engagement et leur capacité à investir durablement dans la transformation de l'économie ivoirienne. Il a également assuré que l'État poursuivra ses efforts pour mettre en place « un cadre sécurisé, incitatif et transparent, à la hauteur des attentes de la diaspora ».

La cérémonie a été marquée par la signature d'un accord entre le ministère délégué chargé des Ivoiriens de l'extérieur et Coris Bank International, ainsi que par la tenue d'un panel ayant pour thème : « Diaspora ivoirienne : un levier stratégique pour l'investissement, les talents et le rayonnement international de la Côte d'Ivoire ».