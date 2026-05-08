Cote d'Ivoire: Jcbl 2026 - Les chauffeurs de VTC et livreurs plaident pour un secteur plus sécurisé et structuré

Réunis le 1er mai 2026 à l'Agora de Koumassi, en marge de la Journée internationale du travail, chauffeurs Vtc, livreurs, syndicats, partenaires et responsables de plateformes ont participé à la deuxième édition de la Journée des commandants de bord et des livreurs (Jcbl 2026). Organisée par At confort plus autour d'un panel consacré aux conditions de travail des conducteurs, l'activité a permis d'aborder les questions de sécurité, d'authentification des clients, de commissions et d'amélioration des revenus du secteur.

Ils sont plus de 500 conducteurs et livreurs qui ont pris part à cette deuxième édition. Placée sous le signe de la réflexion et du dialogue social. Le panel principal, animé par plusieurs responsables syndicaux et professionnels du secteur, a porté sur les conditions de travail des chauffeurs et livreurs. Les échanges ont notamment mis en lumière les questions de sécurité routière, de certification des comptes clients et de rémunération des conducteurs.

« Ceux qui constituent le pilier du Vtc et de la livraison, ce sont les conducteurs et les livreurs », a souligné Jean-Louis Aka, manager général de At confort plus. Selon lui, cette édition marque une nouvelle orientation avec des recommandations et des termes de référence destinés à être transmis aux plateformes et partenaires afin d'assurer un suivi concret des revendications exprimées.

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Parmi les préoccupations évoquées figure l'authentification des comptes clients. « Aujourd'hui, les conducteurs sont soumis à des contrôles d'identité stricts, contrairement aux clients. Cette certification permettrait de réduire les agressions », a expliqué Jean-Louis Aka.

Panéliste, Jolly Koné, présidente de l'Association professionnelle des femmes de la mobilité du transport sécurisé de Côte d'Ivoire (Afemci), a quant à elle, insisté sur les difficultés rencontrées par les femmes du secteur. « Plus d'une centaine de femmes sont dans ce secteur. Nous sommes très exposées. Ce panel nous a donné l'occasion d'exprimer nos défis et nos difficultés sur le terrain », a-t-elle indiqué, évoquant notamment l'insécurité dans certaines zones de prise en charge.

La cérémonie s'est achevée par le tournoi de maracana de la Jcbl 2026 remporté par Marcory Vtc qui conserve son titre. Yopougon Vtc et Koumassi Vtc ont terminé respectivement deuxième et troisième du tournoi.