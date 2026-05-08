Cote d'Ivoire: Jcbl 2026 - Les chauffeurs de VTC et livreurs plaident pour un secteur plus sécurisé et structuré

7 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba

Réunis le 1er mai 2026 à l'Agora de Koumassi, en marge de la Journée internationale du travail, chauffeurs Vtc, livreurs, syndicats, partenaires et responsables de plateformes ont participé à la deuxième édition de la Journée des commandants de bord et des livreurs (Jcbl 2026). Organisée par At confort plus autour d'un panel consacré aux conditions de travail des conducteurs, l'activité a permis d'aborder les questions de sécurité, d'authentification des clients, de commissions et d'amélioration des revenus du secteur.

Ils sont plus de 500 conducteurs et livreurs qui ont pris part à cette deuxième édition. Placée sous le signe de la réflexion et du dialogue social. Le panel principal, animé par plusieurs responsables syndicaux et professionnels du secteur, a porté sur les conditions de travail des chauffeurs et livreurs. Les échanges ont notamment mis en lumière les questions de sécurité routière, de certification des comptes clients et de rémunération des conducteurs.

« Ceux qui constituent le pilier du Vtc et de la livraison, ce sont les conducteurs et les livreurs », a souligné Jean-Louis Aka, manager général de At confort plus. Selon lui, cette édition marque une nouvelle orientation avec des recommandations et des termes de référence destinés à être transmis aux plateformes et partenaires afin d'assurer un suivi concret des revendications exprimées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les préoccupations évoquées figure l'authentification des comptes clients. « Aujourd'hui, les conducteurs sont soumis à des contrôles d'identité stricts, contrairement aux clients. Cette certification permettrait de réduire les agressions », a expliqué Jean-Louis Aka.

Panéliste, Jolly Koné, présidente de l'Association professionnelle des femmes de la mobilité du transport sécurisé de Côte d'Ivoire (Afemci), a quant à elle, insisté sur les difficultés rencontrées par les femmes du secteur. « Plus d'une centaine de femmes sont dans ce secteur. Nous sommes très exposées. Ce panel nous a donné l'occasion d'exprimer nos défis et nos difficultés sur le terrain », a-t-elle indiqué, évoquant notamment l'insécurité dans certaines zones de prise en charge.

La cérémonie s'est achevée par le tournoi de maracana de la Jcbl 2026 remporté par Marcory Vtc qui conserve son titre. Yopougon Vtc et Koumassi Vtc ont terminé respectivement deuxième et troisième du tournoi.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.