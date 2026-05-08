Cote d'Ivoire: L'Ong English for children initie les tout-petits à l'apprentissage de l'anglais

La 3e édition des journées de l'anglophone s'est déroulée le mercredi 6 mai 2026 à Abobo-Belleville. Une cérémonie au cours de laquelle 18 apprenants de la langue anglaise, issus des classes primaires ont été officiellement présentés à leurs parents.

A travers des jeux crack, des sketchs, des poèmes et ballets, ces élèves ont démontré leur talent dans la pratique de la langue anglaise. Kouassi Caleb, élève en classe de Cm2 a été désigné le meilleur apprenant avec une note de 18/20 sur l'ensemble des différentes prestations. Pour lui, l'anglais demeure une passion. « J'aime parler l'anglais,car elle me permettra de voyager partout dans le monde et de me faire beaucoup d'amis », a-t-il déclaré.

Classée 2e avec la note de 16/20, Fané Martina, a expliqué qu'elle a décidé d'apprendre l'anglais à son jeune âge afin de continuer plus tard ses études aux États-Unis. Elle a également invité ses camarades à travailler et a aimer l'apprentissage de l'anglais. Pour Nahi Lazare , parent d'élève, c'est une chance pour ces enfants d'étudier l'anglais dès leur bas âges. « À notre temps, nous n'avions pas eu cette occasion d'apprendre très tôt l'anglais. J'encourage les enfants et l'Ong english for Children pour son initiative », a-t-il lancé.

De son côté, Madame Fané s'est dite émerveillée par la capacité des enfants à parler aisément et couramment l'anglais. « C'est un réel plaisir pour moi de voir les enfants s'exprimer librement en anglais. J'incite les autres parents d'élèves à confier leurs enfants à l'Ong, car l'anglais est devenue très important aujourd'hui dans ce monde.», a-t-elle insisté.

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Enseignant et fondateur de l'Ong English for Children, Dan Jules César, a quant à lui, soutenu que son organisation entend accompagner le gouvernement ivoirien dans sa politique de développement du système éducatif et scolaire à travers la promotion de l'anglais.

« Notre objectif est de relever le défi de la mondialisation. L'anglais est une langue internationale, commerciale et d'affaires. Il est donc important pour nous de promouvoir cette langue auprès des enfants, qui apprennent vite et retiennent facilement les leçons quand ils sont encore tout-petits »,a -t-il souligné .

Dans les années à venir l'Ong English for Children envisage la création des centres de formation bilingue pour renforcer et étendre son ambition de valorisation et de promotion de l'anglais en Côte d'Ivoire. Depuis 2023, English for children a ouvert ses portes à Abidjan dans la commune d'Abobo. L'organisation a formé à ce jour, 36 enfants inscrits dans différents établissements secondaires d'Abidjan.