Cote d'Ivoire: BURIDA - Hien Sié nommé directeur général intérimaire

Le directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie, Hien Sié, assure désormais l'intérim de la direction générale du Bureau ivoirien des droits d'auteur (BURIDA), à compter de ce jeudi 7 mai 2026, en remplacement d'Apkatou Koffi Serge, lui-même nommé à titre intérimaire après le départ de Ouattara Karim à l'Assemblée nationale en qualité de député.

La cérémonie de passation de charges entre le directeur général intérimaire entrant et son prédécesseur s'est tenue ce jeudi, en présence de l'Inspecteur général du ministère de la Culture et de la Francophonie, Kouamé William, qui présidait l'événement. Cette cérémonie fait suite à un arrêté signé le 18 mars 2026 par la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, portant désignation du directeur général par intérim du BURIDA.

Prenant la parole, Hien Sié a exprimé sa gratitude à la ministre pour « l'honneur et la confiance » placés en sa personne. « Comme vous le constatez, il a plu à madame la ministre de me nommer directeur général par intérim. À ce titre, je me dois de respecter les objectifs et la feuille de route qu'elle m'a assignés », a-t-il déclaré.

Le nouveau responsable intérimaire a également salué le travail accompli par ses prédécesseurs, Apkatou Koffi Serge et Ouattara Karim, tout en réaffirmant son engagement à poursuivre les réformes engagées afin de renforcer la crédibilité et les performances de l'institution. Selon lui, l'enjeu principal demeure le retour du BURIDA à une gouvernance conforme aux standards internationaux, en cohérence avec la vision portée par la ministre de tutelle.

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« Il est essentiel de préserver cette dynamique avec l'ensemble des agents et des sociétaires afin de redonner au BURIDA toute la place qu'il mérite sur la scène internationale », a-t-il soutenu, avant d'inviter le personnel à poursuivre les efforts pour consolider les acquis de l'institution. Le directeur général intérimaire sortant, Apkatou Koffi Serge, a pour sa part dressé le bilan des actions menées durant son mandat, évoquant notamment les chantiers encore en cours, dont la finalisation du siège de l'institution.

Il a assuré son successeur de sa disponibilité à l'accompagner dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. « Tout le personnel du BURIDA se joint à moi pour réaffirmer sa volonté de transformer durablement le BURIDA en une institution moderne, performante, transparente et orientée vers la satisfaction des sociétaires », a-t-il déclaré. Créé en 1981, le BURIDA est l'organisme chargé de la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins en Côte d'Ivoire. Il assure la protection, la collecte et la répartition des droits des créateurs, notamment les musiciens, écrivains et artistes.