Cote d'Ivoire: Dîner de gala - L'association Belles dames en marinière honore 18 sections actives

La première édition du dîner de gala couplée à la cérémonie des Awards de l'Association Belles dames en marinière (Bdm) s'est tenue le 2 mai 2026, dans un complexe hôtelier à Yamoussoukro.

Dix-huit distinctions ont été décernées lors de cette soirée. L'association entendait ainsi saluer le dynamisme, la cohésion et l'impact social de ses sections, ainsi que de certains membres qui s'illustrent par leur mérite, leur engagement et leurs performances. L'événement a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont Diby Thérèse, députée de Yamoussoukro, Fousseni Konaté, opérateur économique et commissaire général du Festival culturel d'Adjamé (Fescad), parrain de la cérémonie, ainsi qu'Assamoi Abbé Jonas, colonel des Eaux et Forêts.

Vingt-six sections de la Bdm, venues d'Abidjan et de l'intérieur du pays, se sont mobilisées pour donner tout son éclat à ce rendez-vous. La présidente de l'association, Kamanan Chantal Assamoi, a inscrit cette cérémonie dans la dynamique de structuration et de valorisation des actions de son organisation. Créée en 2021, l'association Bdm oeuvre pour l'autonomisation et la valorisation de la femme africaine ainsi que du pagne cousu en marinière. L'association est organisée en sections dans vingt-neuf (29) régions et communes du pays, ainsi qu'au sein de la diaspora.