Angola: Le Président du pays visite la raffinerie de Luanda

Luanda — Le Président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a visité ce jeudi la raffinerie de Luanda, principale unité de traitement de carburants du pays, dans le cadre de sa visite d'État de 48 heures en Angola, à l'invitation du Chef de l'État angolais, João Lourenço.

Ce déplacement visait à mieux connaître la réalité du secteur, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales, et plus particulièrement de la coopération dans le secteur pétrolier et énergétique en général.

À son arrivée à la raffinerie, le Chef de l'État gabonais a été accueilli par le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, le ministre des Affaires étrangères, Téte António, et le président du conseil d'administration de Sonangol, Sebastião Gaspar Martins Pai Querido.

Lors de sa visite, Brice Clotaire Oligui Nguema a parcouru différentes zones de l'unité industrielle et a reçu des explications techniques du ministre Diamantino Azevedo concernant le fonctionnement des procédés de raffinage, les programmes de modernisation et les gains opérationnels réalisés ces dernières années.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À cette occasion, le ministre Azevedo a déclaré que les interventions menées depuis 2022 ont permis de quadrupler la production d'essence et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, grâce à la mise en service du nouvelles usines de production de carburants.

Grâce à cette nouvelle infrastructure, la capacité de production journalière d'essence est passée de 395 000 litres à environ 1 600 000 litres par jour.

La raffinerie de Luanda a une capacité de traitement d'environ 65 000 barils de pétrole brut par jour, ce qui lui permet de demeurer la principale unité de raffinage du pays et un pilier de la sécurité énergétique nationale.

Après les travaux de modernisation, l'unité fonctionne désormais à pleine capacité, se concentrant sur la production d'essence, de gazole, de kérosène JET A1, de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et de fioul.

Le ministre a rappelé que l'Angola continue d'accroître sa capacité nationale de raffinage grâce aux projets de raffineries de Lobito et de Cabinda, en vue d'augmenter son autosuffisance en carburants raffinés et de réduire ses importations.

Fondée en 1958, la raffinerie de Luanda a bénéficié de plusieurs phases d'expansion et de modernisation, visant à accroître sa capacité de production, à améliorer la qualité des produits raffinés et à répondre aux exigences du marché national.

L'une des étapes importantes de son développement récent a été l'inauguration de l'unité de reformage catalytique, intégrée au Programme national de développement. Cette initiative a permis d'augmenter significativement la production d'essence et d'optimiser l'efficacité énergétique de la raffinerie.

Selon un représentant du gouvernement, le complexe est entièrement exploité par des techniciens angolais, illustrant ainsi le savoir-faire national dans le domaine des technologies de pointe liées à l'industrie pétrolière.

Sur le plan opérationnel, la raffinerie a récemment achevé un programme de maintenance planifié, comprenant le remplacement de composants critiques, la modernisation des systèmes de contrôle et l'amélioration des systèmes de distribution d'énergie et de gestion des déchets.

Le ministre Diamantino Azevedo a également indiqué que la raffinerie de Luanda poursuit des programmes de décarbonation et de développement durable, axés sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la mise au point de solutions énergétiques plus efficaces.

Selon lui, la raffinerie continuera de jouer un rôle stratégique dans l'avenir énergétique de l'Angola, afin de soutenir la croissance économique et de répondre aux besoins du marché national.