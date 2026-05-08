Gabon: Les Premières Dames d'Angola et du pays visitent l'hôpital Azancot de Menezes

Luanda — Les Premières Dames d'Angola, Ana Dias Lourenço, et du Gabon, Zita Oligui Nguema, ont visité jeudi l'hôpital de maternité et d'enfants Azancot de Menezes à Luanda.

Cet établissement est une référence en matière de soins de santé maternelle et infantile en Angola.

La visite comprenait des arrêts à Vangulula House, une unité dédiée au traitement et à la prévention des fistules obstétricales, au service de néonatologie et dans d'autres services, où elles ont pu s'informer sur les principaux projets et défis rencontrés par l'hôpital.

Au cours de la visite, la directrice générale de l'hôpital, Manuela Mendes, a souligné le rôle de l'établissement auprès des femmes et des enfants.

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« C'est un hôpital très sollicité, tant en pédiatrie qu'en maternité. Nous avons augmenté le nombre de lits, ouvert de nouvelles spécialités et assuré un service de qualité à la population », a-t-elle déclaré.

Selon la responsable, l'hôpital prend en charge environ 500 patientes par jour, réalise entre 120 et 130 accouchements quotidiens et pratique entre 40 et 50 interventions chirurgicales.

Manuela Mendes a également souligné l'importance du travail accompli en matière de prévention et de suivi de la prééclampsie, considérée comme l'une des principales causes de mortalité maternelle, ajoutant que l'hôpital dispose de consultations spécialisées pour le suivi rigoureux des femmes enceintes ayant reçu un diagnostic de prééclampsie.

Concernant la visite des Premières Dames, la directrice a estimé qu'il s'agissait d'un moment important pour donner de la visibilité aux projets développés par l'institution et pour renforcer les futurs partenariats dans le domaine de la santé.

« Notre Première Dame connaît déjà très bien l'hôpital, et cette visite nous a également permis de montrer à la délégation gabonaise notre réalité, les projets en cours et les domaines de coopération possibles entre les deux pays », a-t-il déclaré.

Parmi les domaines identifiés pour de futurs partenariats, Manuela Mendes a mis en avant la formation des médecins et le traitement des fistules obstétricales, l'un des principaux programmes développés par l'unité hospitalière.

Elle a expliqué que la prochaine campagne de réparation des fistules débutera le 19 mai et verra la participation de six médecins étrangers du Canada, des États-Unis et d'Angleterre, qui collaboreront bénévolement aux interventions chirurgicales et à la formation des professionnels angolais.

La responsable a ajouté que la Maison Vangulula peut accueillir 60 femmes et pratique quotidiennement des interventions chirurgicales pour réparer les fistules obstétricales, encourageant ainsi les patientes à se faire soigner, car cette maladie est traitable.