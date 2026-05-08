Angola: Le pays et le Gabon envisagent la création d'un Conseil d'affaires

Luanda — Un Conseil d'affaires Angola-Gabon sera prochainement créé afin de dynamiser les échanges commerciaux entre les milieux d'affaires des deux pays, a annoncé ce jeudi à Luanda le président de la Chambre de commerce et d'industrie angolaise (CCIA), Vicente Soares.

En marge d'une table ronde économique Angola-Gabon organisée dans le cadre de la visite en Angola du Président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, M. Soares a précisé qu'un protocole de coopération est en cours de formalisation et a déjà été soumis au ministère des Affaires étrangères pour évaluation.

Il a qualifié les échanges commerciaux entre l'Angola et le Gabon de faibles, une situation qui doit impérativement évoluer, compte tenu de la situation géographique privilégiée des deux États sur le continent.

Vicente Soares a souligné les similitudes entre les deux pays, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et des mines, autant de domaines qu'il convient de développer afin d'accélérer la diversification économique de part et d'autre.

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« Dans certains domaines, nous sommes un peu plus avancés, nous pouvons donc envisager d'investir au Gabon, dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale », a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de créer des liens pour accroître les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays.