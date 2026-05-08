Angola: Le pays et l'Éthiopie discutent du renforcement de leur coopération bilatérale dans les secteurs stratégiques

Luanda — L'Angola et l'Éthiopie ont réaffirmé, ce mercredi 6 mai, l'importance de renforcer leur coopération bilatérale dans les secteurs stratégiques d'intérêt commun, notamment l'agriculture, l'industrie, le commerce, la sécurité, la défense, les technologies de l'information, la justice, les droits de l'homme et l'aéronautique.

Selon une note de la représentation diplomatique angolaise en Éthiopie, cette position a été exprimée lors d'une audience accordée par le directeur général des Affaires africaines du ministère éthiopien des Affaires étrangères, Fesseha Gebere, à l'ambassadeur et représentant permanent de l'Angola auprès de l'Union africaine (UA), Miguel Bembe.

L'un des points centraux de cette audience a été la projection de la session inaugurale de la Commission bilatérale Angola-Éthiopie, qui devrait être précédée du premier Forum des affaires.

Ces deux initiatives visent à dynamiser la coopération politique et les partenariats économiques, ainsi qu'à stimuler la coopération entre les secteurs privés des deux pays.

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Les deux interlocuteurs se sont engagés à accélérer la finalisation des projets d'accords restants, en vue de leur signature formelle lors de la Session de la Commission bilatérale.

Les relations entre Luanda et Addis-Abeba ont connu des progrès significatifs dans le domaine juridique, avec la signature de l'Accord général de coopération économique, technico-scientifique et culturelle et du Mémorandum d'entente sur le mécanisme de consultation politique en 2024, ainsi que de l'Accord sur les services aériens, signé en 2025.

Selon la note, dans le contexte multilatéral, l'ambassadeur Miguel Bembe a souligné les prochains engagements inscrits à l'agenda continental, à savoir la session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA et la 6e réunion semestrielle de coordination, qui se tiendront en Égypte en juin, ainsi que la session extraordinaire de l'UA sur la prévention et le règlement des conflits, prévue les 1er et 2 août 2026 à Luanda.