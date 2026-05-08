Angola: L'INAPEM lance un nouveau site web avec assistant virtuel

Luanda — L'Institut national d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises (INAPEM) a présenté mercredi à Luanda son nouveau site web institutionnel, axé sur l'expérience utilisateur et l'intégration des services, ainsi que sur un assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle.

Lors d'une conférence de presse à l'issue du lancement officiel de la nouvelle plateforme, le président du conseil d'administration de l'INAPEM, Bráulio Augusto, a souligné que la principale raison de cette refonte était de recentrer le site web.

« Notre portail était davantage axé sur les besoins internes et la promotion de nos actions, et répondait peu aux besoins réels de ceux qui nous sollicitent », a-t-il expliqué.

Selon lui, la création du portail a nécessité plus de six mois de développement et la consultation de différents publics cibles.

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Il a souligné que l'Institut recevait fréquemment des demandes d'informations qui, selon lui, devraient déjà être disponibles.

Il a ajouté que les retours des utilisateurs ont motivé une refonte qualitative du site web, aboutissant à une plateforme plus moderne et intuitive. Il a souligné que le portail intègre de nouvelles technologies, notamment un assistant virtuel disponible 24h/24 pour répondre aux questions fréquentes.

Il a indiqué qu'une autre nouveauté est le renforcement de l'observatoire des données, qui facilitera l'accès des chercheurs aux données sur les entreprises enregistrées.

« Notre site web sera utile non seulement aux entrepreneurs, mais aussi à toute personne ayant besoin d'informations de l'INAPEM », a-t-il déclaré.

Il a précisé que les utilisateurs pourront naviguer parmi les différents services numériques de l'institution depuis un point d'accès unique.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus de l'INAPEM pour promouvoir la transformation numérique, améliorer l'accès à l'information et renforcer les mécanismes de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en Angola.

À l'occasion, Adriano Neto, chef du département du développement des entreprises, de la promotion et de la formation, a annoncé l'ouverture des inscriptions pour la 2e édition du prix national des MPME.

Conformément au décret présidentiel n° 221/23 du mois de novembre, ce prix vise à stimuler le développement des micro, petites et moyennes entreprises et à récompenser les initiatives innovantes.

« L'objectif est de reconnaître le mérite des MPME en tant que membres à part entière du tissu économique national », a-t-il insisté.

Il a souligné que ce prix valorise la contribution des entreprises au développement durable et à la création d'emplois.

Toutes les entreprises angolaises peuvent concourir et doivent s'inscrire sur le site web http://www.premionacionalmpme.ao avant le 24 mai de cette année.

La première édition a eu lieu en 2025.

Cette année, les trois meilleures micro, petites et moyennes entreprises seront récompensées.