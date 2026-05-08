Angola: Le pays manifeste son intérêt pour la formation de personnel militaire en Angola

Luanda — Le Président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a exprimé ce jeudi à Luanda l'intérêt de son pays pour la formation des militaires gabonais à l'École supérieure de guerre des Forces armées angolaises (FAA).

Cette intention a été manifestée lors de la visite du Président gabonais à l'établissement, témoignant de la volonté de renforcer la coopération dans ce domaine.

À l'issue de la visite, le lieutenant-général António Fernandes, chef de l'instruction patriotique de l'état-major des FAA, qui a annoncé la nouvelle, a déclaré à la presse que la visite du Président gabonais contribuerait à dynamiser les relations militaires entre les deux pays.

Le lieutenant-général António Fernandes a précisé que l'École supérieure de guerre était prête à remplir ses missions dans le cadre du système d'enseignement militaire.

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Il a souligné que l'Angola entretenait d'excellentes relations avec le Gabon dans le domaine militaire et qu'il continuerait de veiller à ce que cette coopération se renforce.

Lors de la visite guidée, le Président gabonais a été informé de l'état et du fonctionnement de l'institution, ainsi que des missions menées dans le cadre des Forces armées angolaises.

Il a déclaré que l'École supérieure de guerre nourrit de nombreuses ambitions, notamment sa transformation, dans les trois prochaines années, en un centre ou une académie d'études stratégiques.

L'un des grands défis de l'École supérieure de guerre est son perfectionnement continu afin de remplir pleinement son rôle dans la formation du personnel, tant au niveau des officiers généraux que des officiers supérieurs des Forces armées angolaises.

Selon l'officier général, cet engagement vise à suivre l'évolution de l'art opérationnel, car « la guerre a beaucoup changé aujourd'hui, avec l'avènement des guerres hybrides, à l'ère des drones et de la cybernétique».

De l'avis du lieutenant-général, il existe donc un ensemble de nouvelles situations auxquelles nous devons nous préparer.

Cette visite du Président du Gabon à l'École supérieure de guerre s'inscrit dans le cadre d'une visite d'État de 48 heures en Angola, à l'invitation de son homologue João Lourenço.

L'École supérieure de guerre (ESG) des Forces armées angolaises (FAA), située à Luanda, est le plus haut établissement d'enseignement militaire d'Angola. Elle assure la formation des officiers généraux et supérieurs, prépare les futurs responsables aux postes de commandement de haut niveau, de gestion et d'état-major, et mène des recherches sur la doctrine militaire.