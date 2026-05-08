Angola: Basketball/Messieurs - Le Petro de Luanda pourrait être sacré championnat national

Luanda — La 48e édition du Championnat national senior masculin de basketball pourrait se conclure ce vendredi si Petro de Luanda triomphe du Sporting de Luanda au pavillon Cidadela, lors du quatrième match de la série éliminatoire au meilleur des sept rencontres.

Fort de son titre de champion, l'équipe « tricolore » conserve trois victoires d'avance sur un adversaire qui a alterné les styles de jeu.

Après trois victoires, Petro de Luanda qui retrouve son entraîneur après un match de suspension, fait figure de favorite dans sa quête du titre.

Le Sporting, qui a souffert de la demi-finale contre Primeiro de Agosto, où il a disputé le cinquième match, a finalement été battu par le plus grand écart de points de la série (108-62), un avantage détenu par son adversaire depuis le premier quart-temps.

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Avec un tout autre visage lors du dernier match, après avoir imposé un jeu ouvert et épuisé les champions, le Sporting, dirigé par Aníbal Moreira, tentera de faire preuve de la même combativité que lors des rencontres où il s'est incliné de peu (80-87 et 85-90 respectivement).

S'il remporte le championnat, ce sera le troisième pour l'Espagnol Sergio Valdeommillos, une saison où les Lions atteignent la finale, après avoir terminé quatrièmes lors de l'édition précédente.

Les Lions de la capitale comptent deux titres (1982 et 1984), contre 19 pour Petro, qui a remporté les six derniers.