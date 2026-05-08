Angola: Le pays accueille la 3ème fenêtre de qualification pour la Coupe du monde de basketball

Luanda — L'Angola accueillera du 2 au 5 juillet prochain, dans le pavillon de Kilamba, à Luanda, les matchs des groupes C et D de la 3ème fenêtre de qualification de la zone africaine pour la Coupe du monde masculin senior de basket-ball.

La décision a été prise par le Conseil régional de la FIBA-Afrique, qui organisera également la troisième fenêtre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2027 au Cameroun et au Sénégal.

La troisième fenêtre des éliminatoires marque la fin de du premier tour de groupes, où les 16 sélections participantes se disputent les dernières places pour la deuxième phase de qualification.

Les trois meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour le deuxième tour, qui se déroulera en deux fenêtres supplémentaires en août de cette année et en février 2027.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le processus de qualification a débuté en novembre 2025 et se termine en mars de l'année prochaine, ce qui permettra de déterminer les cinq représentants africains qui participeront à la compétition mondiale au Qatar, en Asie.

Selon le calendrier, l'Angola, qui fait partie du groupe D, démarre la compétition face à l'Ouganda le 2 juillet, affrontera l'Égypte au deuxième tour (3 juillet) et termine la phase contre le Mali (5 juillet).

C'est aussi en Angola que s'affronte le groupe C, composé des sélections du Nigeria, du Rwanda, de la Guinée et de la Tunisie.

À Yaoundé, se rencontrent dans le groupe A, les hôtes Cameroun, Cap-Vert, Libye et Soudan du Sud.

Les matchs entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la République Démocratique du Congo (RDC) et Madagascar auront lieu à Dakar, au Sénégal.

Les pays hôtes des 4e et 5e fenêtres de qualification seront désignés ultérieurement.

Calendrier des fenêtres africaines (2025-2027) :

1re fenêtre : du 27 au 30 novembre 2025 (Tunisie)

2e fenêtre : du 26 février au 1er mars 2026 (Égypte)

3e fenêtre : du 2 au 5 juillet 2026 (Angola, Cameroun et Sénégal)

4e fenêtre : du 27 au 30 août 2026

5e fenêtre : du 25 au 28 février 2027.