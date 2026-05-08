Burkina Faso: Hommage militaire à Thomas Sankara - Le ministre Emile Zerbo invite les Burkinabè à la discipline et la probité

Le traditionnel cérémonial d'hommage militaire au Président Thomas Sankara et à ses compagnons s'est déroulé pour la septième fois le jeudi 7 mai 2026 au pied du Mémorial Thomas-Sankara.

Au fil des mois, la Nation reste fidèle aux hommages militaires mensuels rendus à la mémoire du capitaine-président Thomas Sankara et à la Révolution démocratique et populaire (RDP). Le jeudi 7 mai 2026, les tambours et trompettes militaires de la fanfare de la Gendarmerie nationale ont resonné à la place du Mémorial Thomas-Sankara, situé au quartier Dapoya de Ouagadougou. Sonnerie aux morts et protocole militaire dédié à la relève de la garde républicaine tel qu'assuré sous la RDP ont marqué l'hommage. Le cérémonial a été assuré par le groupement d'escorte et d'honneur dont la cavalerie et l'escadron d'escorte de la Gendarmerie nationale.

Cette septième cérémonie d'hommage était placée sous la présidence du ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo. Il a fait savoir que Thomas Sankara est un repère, une étoile polaire qui doit guider l'action des jeunes générations.

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Selon le ministre d'Etat, Emile Zerbo, cet acte solennel d'hommage et de recueillement vise à pérenniser l'héritage, les idéaux et la vision du père de la Révolution d'août 1983. Il a salué la forte mobilisation de ses collaborateurs du département et des services déconcentrés du ministère. Il a invité l'ensemble des Burkinabè à renfoncer la discipline, promouvoir l'esprit républicain, afin de mener à bien la Révolution progressiste populaire (RPP) proclamée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

« Ce cérémonial n'est pas un simple moment de souvenirs il enseigne la droiture, la probité, la dignité, révolution l'intégrité et la souveraineté retrouvée pour bâtir un Burkina Faso libre, fort et prospère », a assuré le patron de l'administration territoriale.

A l'entendre, le capitaine Thomas Sankara demeure le plus grand modèle des Burkinabè, une référence de tous les instants car, dit-il, il voulait et a toujours voulu d'un Burkina Faso souverain, indépendant, fier et prospère. Le combat de Thomas Sankara, a expliqué Emile Zerbo, n'était pas seulement pour le Burkina Faso mais pour l'Afrique et le peuple noir. Son idéal, ajoute-t-il, était de prôner la solidarité, l'unité et la combativité du peuple noir, de l'affranchir des chaînes de l'esclavage.

Aujourd'hui, selon le ministre Zerbo, ce flambeau est porté par le capitaine Ibrahim Traoré et la RPP actuellement en marche au « pays des Hommes intègres ». Le ministre a également évoqué le cas de l'initiative populaire « Ma brique pour Sankara », portée par le comité international Mémorial Thomas-Sankara.

Au passage, il a exhorté les Burkinabè de l'intérieur comme de l'extérieur ainsi que les amis du Burkina Faso à accompagner par des contributions la campagne lancée en octobre 2025 et qui va permettre à chaque citoyen d'apporter sa touche à l'érection du Mémorial dédié à l'ancien Président Thomas Sankara et ses 12 compagnons tués le 15 octobre 1987.