Mauritanie: Élection au secrétariat général de l'OIF - La Mauritanie sollicite le soutien du Congo pour sa candidate

8 Mai 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Fiacre Kombo

Le ministre des Affaires économiques et du Développement de la Mauritanie, Abdallahi Soulemane Cheikh Sidya, a été reçu le 7 mai à Brazzaville par le président Denis Sassou N'Guesso. En tant qu'émissaire du chef de l'État mauritanien, il est venu officialiser la demande de soutien du Congo pour la candidature de Koumba Ba au poste de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

A Brazzaville, le ministre mauritanien des Affaires économiques et du Développement a remis un message d'amitié du président Mohamed Ould El-Ghazaouani à son homologue congolais, Denis Sassou N'Guesso, affirmant que les relations entre la Mauritanie et le Congo sont non seulement anciennes, mais également enracinées dans des échanges historiques au sein de l'Afrique et des différentes organisations internationales. Abdallahi Soulemane Cheikh Sidya a mis en avant les qualités "exceptionnelles" de la candidate Koumba Ba, qu'il a décrit comme ayant le "profil idéal" pour le poste de secrétaire générale de l'OIF.

Docteur de l'université, elle possède une vaste expérience au sein de la haute administration britannique, ayant occupé des fonctions importantes, notamment comme conseillère à la présidence et ministre durant plus de dix ans. Son récent rôle en tant qu'envoyée spéciale pour la Francophonie renforce encore son profil. "Notre candidate incarne l'image que nous voulons donner de l'Afrique : moderne et enracinée, capable de briller sur la scène internationale", a déclaré le ministre mauritanien, insistant sur l'expertise de la candidate tant sur le plan administratif que politique.

En parallèle, la dynamique des candidats pour le secrétariat général de la Francophonie s'intensifie. Outre Koumba Ba, d'autres personnalités ont déjà été déclarées, faisant de cette élection un enjeu crucial pour les pays francophones. Des pays comme la République démocratique du Congo et le Canada ont également proposé des candidats. Le soutien mutuel entre la Mauritanie et le Congo pourrait donc jouer un rôle déterminant dans cette compétition pour la direction de l'OIF.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.