Mauritanie: Élection au secrétariat général de l'OIF - La Mauritanie sollicite le soutien du Congo pour sa candidate

Le ministre des Affaires économiques et du Développement de la Mauritanie, Abdallahi Soulemane Cheikh Sidya, a été reçu le 7 mai à Brazzaville par le président Denis Sassou N'Guesso. En tant qu'émissaire du chef de l'État mauritanien, il est venu officialiser la demande de soutien du Congo pour la candidature de Koumba Ba au poste de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

A Brazzaville, le ministre mauritanien des Affaires économiques et du Développement a remis un message d'amitié du président Mohamed Ould El-Ghazaouani à son homologue congolais, Denis Sassou N'Guesso, affirmant que les relations entre la Mauritanie et le Congo sont non seulement anciennes, mais également enracinées dans des échanges historiques au sein de l'Afrique et des différentes organisations internationales. Abdallahi Soulemane Cheikh Sidya a mis en avant les qualités "exceptionnelles" de la candidate Koumba Ba, qu'il a décrit comme ayant le "profil idéal" pour le poste de secrétaire générale de l'OIF.

Docteur de l'université, elle possède une vaste expérience au sein de la haute administration britannique, ayant occupé des fonctions importantes, notamment comme conseillère à la présidence et ministre durant plus de dix ans. Son récent rôle en tant qu'envoyée spéciale pour la Francophonie renforce encore son profil. "Notre candidate incarne l'image que nous voulons donner de l'Afrique : moderne et enracinée, capable de briller sur la scène internationale", a déclaré le ministre mauritanien, insistant sur l'expertise de la candidate tant sur le plan administratif que politique.

En parallèle, la dynamique des candidats pour le secrétariat général de la Francophonie s'intensifie. Outre Koumba Ba, d'autres personnalités ont déjà été déclarées, faisant de cette élection un enjeu crucial pour les pays francophones. Des pays comme la République démocratique du Congo et le Canada ont également proposé des candidats. Le soutien mutuel entre la Mauritanie et le Congo pourrait donc jouer un rôle déterminant dans cette compétition pour la direction de l'OIF.

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