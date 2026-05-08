Congo-Brazzaville: Les orientations du ministre Hugues Ngouélondélé aux fédérations

Reconduit le 24 avril dernier, le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Hugues Ngouélondélé, a fixé, le 7 mai lors d'une rencontre à Brazzaville avec les présidents des fédérations sportives nationales, le nouveau cadre de travail. Il les a invités à tabler sur la rigueur administrative et le respect des textes.

Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Éducation civique a demandé la fin des sollicitations de dernière minute. Chaque fédération doit désormais transmettre ses documents techniques dans les délais, notamment les plans stratégiques, les projets de développement et les calendriers d'activités. L'objectif, selon lui, est d'aligner la gestion des fédérations sur les standards de performance et de professionnalisation à travers le respect du cadre légal.

Hugues Ngouélondélé a rappelé l'obligation pour chaque structure de se conformer au code du sport. Il a insisté sur trois axes : la discipline, l'exemplarité et le patriotisme. Pour le ministre, l'intérêt du sport national doit prévaloir sur les intérêts particuliers. Il a, par ailleurs, demandé aux responsables de respecter scrupuleusement les textes. Le ministre a précisé que les dirigeants qui ne parvenant pas à assurer une gouvernance conforme au règlement doivent quitter leurs fonctions. Il entend désormais lier l'accompagnement public à l'obtention de résultats et à une gestion saine.