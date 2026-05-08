Congo-Brazzaville: Ministère des Affaires étrangères - Constant Serge Bounda entame ses fonctions par la réception de deux ambassadeurs

Fraîchement installé dans ses fonctions, le nouveau ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Constant Serge Bounda, honore la tradition diplomatique essentielle, à savoir la réception des copies figurées de lettres de créance. Le 6 mai à Brazzaville, il a reçu, à tour de rôle, les diplomates du Maroc et du Vatican pour leur début officiel près de la République du Congo.

Le ballet diplomatique s'est effectué juste après le premier Conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso. Constant Serge Bounda a reçu les copies figurées des lettres de créance de l'ambassadrice désignée du Royaume du Maroc, Najoua El Berrak, et du Nonce apostolique du Saint-Siège, Mgr Relwendé Kisito Ouedraogo.

Njoua El Berrak est une diplomate chevronnée formée à l'université Mohamed V de Rabat. Elle a occupé plusieurs fonctions au sein du ministère marocain des Affaires étrangères, avant de servir notamment à Rennes, en France, en qualité de consul général. Lors de la rencontre, les échanges ont porté sur la redynamisation des relations entre le royaume du Maroc et la République du Congo. Avec le prêtre burkinabe, nommé Nonce apostolique au Congo et au Gabon le 28 janvier dernier, il s'est agi, entre autres, de venir exprimer la ferme intention d'oeuvrer au renforcement des relations entre le Saint-Siège et le Congo.

Mgr Relwendé Kisito Ouedraogo dispose d'une solide formation acquise à Rome, en Italie, et d'une expérience au croisement du pastoral et de l'administratif. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés, parmi lesquels la béatification du cardinal Émile Biayenda et la visite du pape au Congo. À travers cette double audience, Constant Serge Bounda a donné les signaux forts pour l'ancrage d'une diplomatie active, attentive au partenariat et résolument tournée vers le renforcement de la présence de la République du Congo sur la scène internationale.

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Le 7 mai, il a enchaîné avec la réception de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Algérienne Démocratique et Populaire, Azeddine Riache, dans le cadre d'une prise de contact. Une occasion pour les deux personnalités de passer en revue les relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent les deux pays.

Vicente Muanda, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola auprès de la République du Congo, en sa qualité de doyen du corps diplomatique, est également venu dans le cadre d'une prise de contact. Ce qui a permis de faire un tour d'horizon sur les relations entre la communauté diplomatique vivant au Congo et les autorités, ainsi que les différentes autres couches sociales de leur pays d'accueil.

Les premiers pas de Constant Serge Bounda dans la diplomatie à partir du ministère des Affaires étrangères s'inscrivent en appui des propos de son discours dès son installation, à savoir mobiliser l'ensemble de l'outil diplomatique, tant au niveau central qu'au sein des missions à l'étranger en rapport du cap fixé par le président de la République, à travers son projet de société « L'accélération de la marche vers le développement ».