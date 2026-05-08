Angola: La ministre de l'Éducation confirme un concours public pour pourvoir neuf mille postes vacants

Huambo ( — La ministre de l'Éducation, Erika de Carvalho Aires, a confirmé jeudi à Huambo l'autorisation d'ouvrir, cette année, un concours public externe pour le recrutement de neuf mille agents, enseignants et personnels non enseignants.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur de la province, Pereira Alfredo, dans le cadre de sa visite de travail de trois jours à Huambo, elle a précisé que ces postes concernent l'ensemble du territoire national et seront répartis en fonction des effectifs scolaires existants et de ceux qui seront disponibles à la rentrée de septembre.

Elle a ajouté que la procédure de recrutement et d'accès est en cours de finalisation, avec les ajustements nécessaires aux chiffres, afin d'ouvrir prochainement les inscriptions.

La gouvernante a déclaré que, bien que la province ait besoin de trois mille enseignants et de mille agents administratifs et d'entretien, le ministère ne sera pas en mesure, dans l'immédiat, de satisfaire la demande totale de Huambo, ajoutant que la réponse sera apportée dans la mesure du possible, en fonction des quotas disponibles.

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Elle a indiqué que, concernant les difficultés liées aux salles de classe à Huambo, le gouvernorat local a présenté une solution à travers le projet "Minha escola, meu futuro" (Mon école, mon avenir ), qui prévoit la réhabilitation et la construction de 57 écoles dans la province, la responsabilité de l'identification et de la régularisation des terrains nécessaires à leur construction étant partagée.

Elle a également précisé qu'un besoin de plus de 60 000 pupitres pour les écoles de la province a été identifié, dont neuf mille seront fournis immédiatement, des démarches étant en cours auprès des entreprises fournissant ce service afin de répondre à la demande.

De son côté, le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, a déclaré avoir présenté à la ministre l'état actuel de l'éducation dans la région, compte tenu de son rôle crucial, et que, malgré les progrès accomplis, l'éducation reste confrontée à des défis.

Il a souligné, parmi les préoccupations exprimées, la nécessité d'identifier les ressources pour la construction de nouvelles écoles et le renforcement des ressources humaines afin d'améliorer le système éducatif.

Il a indiqué que le programme de repas scolaires de la province se déroule normalement et est mis en oeuvre à environ 45 %, et que des mesures concrètes sont prises pour l'améliorer.

Le secteur de l'éducation de la province de Huambo, qui compte 18 243 enseignants et techniciens, scolarise 809 666 élèves dans les différents établissements, répartis dans 925 écoles, soit un total de 10 576 salles de classe.

La ministre prévoit, pour ce vendredi, des visites dans plusieurs écoles des municipalités de Cachiungo, Caála, Chicala-Cholohanga et Huambo.