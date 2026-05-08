Tunisie: Pouvoir d'achat - Saïed exige des « conceptions nouvelles » pour casser les prix

8 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Le Président Kaïs Saïed a tracé hier, 7 mai, à Carthage, les lignes de force de l'action gouvernementale à venir. Entre lutte implacable contre la cherté de la vie et refonte d'une administration jugée trop lente, le Chef de l'État a adressé une mise en demeure solennelle à ceux qui ne mesurent pas l'ampleur de la «responsabilité nationale».

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier, au Palais de Carthage, Mme Sarra Zaafrani Zenzri, Cheffe du gouvernement. L'entretien a porté sur plusieurs dossiers relatifs au fonctionnement des services publics. Le Chef de l'État a particulièrement insisté sur la nécessité de lever les obstacles administratifs auxquels sont confrontés les usagers.

Il a réitéré son engagement à déployer tous les efforts nécessaires pour améliorer les conditions de vie des citoyens, dans tous les secteurs et à travers l'ensemble des régions du pays. Le Président a appelé à une action continue et ininterrompue pour faire baisser les prix, en s'appuyant sur des approches et des conceptions nouvelles. Soulignant la lourdeur des défis actuels, il a affirmé que les aspirations du peuple seront concrétisées en dépit de «l'héritage pesant» et des «délires des sceptiques».

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Dans un message ferme sur l'intégrité et l'engagement, le Président de la République a précisé que «quiconque ne ressent pas l'ampleur de la responsabilité et de la loyauté dues au peuple n'a pas sa place parmi nous». Il a conclu en indiquant que la pondération observée actuellement n'est qu'un «préambule et un prélude à ce qui est à venir»

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