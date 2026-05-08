Tunisie: La Steg lance un concours pour le recrutement de 494 agents

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg) a annoncé l'ouverture de concours externes sur dossiers et épreuves en vue du recrutement de 494 agents.

Selon un communiqué publié par la société, les postes à pourvoir sont répartis entre 194 agents de nettoyage et 300 agents de surveillance. La Steg a précisé que les candidats souhaitant participer aux concours doivent s'inscrire à distance via la plateforme officielle dédiée aux recrutements : concours.steg.com.tn L'entreprise a indiqué que les inscriptions ont démarré jeudi 7 mai 2026 et se poursuivront jusqu'au mercredi 27 mai 2026. La société a également souligné que les conditions de candidature ainsi que les documents requis sont disponibles sur son site officiel consacré aux concours.