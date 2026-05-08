Afrique: 6e édition du Prix Galien Afrique - Les candidatures peuvent être soumissionnés en ligne

8 Mai 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

En partenariat avec la Fondation Galien, Galien Africa a lancé l'Appel à candidature pour la sixième édition du Prix Galien Afrique qui consacre l'excellence et l'innovation. Les dossiers de candidature devront être soumissionnés en ligne sur www.prixgalienafrique.com.

Depuis cinq ans, le Prix Galien Afrique a pour but de primer les chercheurs, les institutions et industries pharmaceutiques du secteur public ou du secteur privé ayant mis au point des initiatives, des services, des produits pharmaceutiques, biotechnologiques, de phytothérapie, de diagnostic, des dispositifs médicaux et des solutions digitales récemment introduits sur le marché africain.

Quatre prix peuvent être décernés :

  • Le meilleur produit pharmaceutique,
  • Le meilleur produit de tradithérapie,
  • Le meilleur produit biotechnologique,
  • la meilleure technologie médicale ou solution digitale (dispositif médical, de diagnostic, esanté, télémédecine, dossier patient, etc.).

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Chaque Prix est doté d'une bourse de 20 000 000 FCFA (Vingt Millions de Francs Cfa), soit environ 30 000 USD (Trente Mille US Dollars).

Ils seront attribués pour les produits, initiatives et services très probants ou prometteurs, dans le domaine des découvertes et thérapies innovantes aux services de l'humanité et de la santé animale et environnementale. Le Prix Galien Afrique récompense les sciences pharmaceutiques qui améliorent la condition humaine, animale et environnementale, principalement sur la base de deux critères : Innovation et/ou découverte Impact sur le continent africain.

Depuis 2018, le Forum Galien Afrique est organisé à Dakar et abritera cette année la sixieme édition du Prix Galien Afrique. Cette neuxième édition du Forum Galien Afrique se tiendra du 8 au 11 Décembre 2026 autour du thème : « Santé mentale en Afrique : équité et intégration dans les soins de santé primaires - où en sommes-nous ? ».

Le Forum Galien Afrique, offre une plateforme d'échanges scientifiques de haut niveau sur des questions d'intérêt commun, les priorités de notre continent pour les africains et par les africains. Il réunit des Prix Nobel, des Leaders politiques, des experts, des chercheurs, des étudiants, des médecins, des socio-anthropologues, des biologistes, des innovateurs, des investisseurs, des organisations internationales, la société civile, le secteur privé, etc.

Les dépôts de candidature sont faits uniquement par voie électronique sur la base du formulaire disponible à l'adresse web : www.prixgalienafrique.com

Contact : communication@forumgalienafrique.com

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