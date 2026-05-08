Angola: L'ENDE investit 200 millions de kwanzas dans le remplacement d'équipements vandalisés

Huambo ( — La Société nationale de distribution d'électricité (ENDE) a investi 200 millions de kwanzas cette année dans le remplacement d'équipements vandalisés à divers endroits de la province de Huambo.

Cette information a été rendue publique jeudi par le directeur local de l'ENDE, Domingos Bambi, lors de la IVe session ordinaire du gouvernorat provincial de Huambo, présidée par le gouverneur Pereira Alfredo.

Il a précisé que le vol concernait des câbles électriques souterrains des circuits d'éclairage public, composés de cuivre, ainsi que d'autres équipements essentiels à l'approvisionnement régulier en énergie des communautés.

Il a ajouté que la remise en état des circuits électriques était le fruit d'un effort conjoint entre le gouvernorat de Huambo et l'ENDE.

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Le responsable s'est félicité pour l'évolution positive des comportements des clients en matière de paiement et de respect de leurs obligations, notamment concernant la consommation et la gestion responsable de l'électricité.

Il a indiqué que la dette des clients est estimée à trois milliards de kwanzas, alors même que les relations, principalement avec les institutions publiques et privées, sont globalement positives et que des campagnes de sensibilisation sont en cours sur les bonnes pratiques de paiement et la protection des équipements.

Il a annoncé que le raccordement des municipalités d'Alto-Hama, Londuimbali, Longonjo, Chinjenje et Ucuma au réseau électrique national est imminent, avec l'installation de neuf mille compteurs, afin de favoriser le développement et le bien-être des populations.

De même, il a précisé que la municipalité de Cuima, grâce à un mécanisme d'électrification utilisant le projet hydroélectrique de Gove pour la province de Huíla, entamera son programme de raccordement au réseau national.

D'après les données du recensement de 2024, sur un total de 612 476 ménages dans la province de Huambo, 198 541 ont accès au réseau électrique public.