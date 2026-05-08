Algérie: Le Président Erdogan salue le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne

7 Mai 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ANKARA — Le président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, a salué, jeudi à Ankara, le soutien apporté par l'Algérie à la cause palestinienne, notamment lors de son mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies au cours des deux dernières années.

Dans une déclaration de presse conjointe avec le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de la tenue de la première session du Conseil de coopération stratégique de haut niveau algéro-turc, le Président Erdogan a déclaré : "J'ai été ravi de constater une convergence de vues entre nous et l'Algérie sur les questions fondamentales concernant le continent africain et notre région. Nous sommes parmi les plus fervents défenseurs de la solution à deux Etats en Palestine", rappelant la proclamation de l'Etat de Palestine à Alger en 1988.

"Nous avons hautement apprécié le soutien consenti par l'Algérie à la cause palestinienne lors de son mandat au Conseil de sécurité de l'ONU au cours des deux dernières années", a poursuivi le Président turc, soulignant que l'agression israélienne à Ghaza, en Cisjordanie et au Liban "a une nouvelle fois démontré que le véritable problème sécuritaire dans notre région réside dans les politiques expansionnistes d'Israël qui fait fi des lois et des règles".

Le Président turc a relevé, dans ce sens, que l'Algérie et son pays partagent "une position commune sur la nécessité de mettre un terme à la spirale de la violence qui menace dangereusement la paix et la sécurité de notre région".

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"Le respect et la fraternité mutuels, puisés dans notre histoire commune, constituent la force motrice des relations entre la Turquie et l'Algérie.

Nous percevons cet esprit de solidarité aujourd'hui, non seulement dans nos relations bilatérales, mais aussi dans les positions communes que nous adoptons sur de nombreuses questions internationales", a conclu le Président Erdogan.

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