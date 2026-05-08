Bénin: Continuité ou Rupture ?

analyse

Le 24 mai prochain, le Bénin verra son nouveau président Romuald Wadagni, vainqueur de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, installé.

L’heure est, pour le moment, aux grandes tractations au sein de la mouvance présidentielle, qui, faut-il le rappeler, était portée par les deux grandes formations majoritaires au Parlement, que sont l’UPR de Me Joseph Djogbénou, l’actuel président de l’Assemblée nationale, et le Bloc républicain d’Abdoulaye Bio Tchané, à présent ministre d’État chargé du développement et de la coordination gouvernementale.

Tous les regards sont dirigés aujourd’hui vers la formation du premier gouvernement Wadagni qui suscite déjà beaucoup d’interrogations. D’après certains observateurs, tout tourne autour de la question de savoir, s’il annonce une rupture par rapport au précédent régime de Patrice Talon, ou une continuité ?

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Il est quasi certain que le prochain gouvernement ne pourra faire abstraction d’une réalité politique, qui a conduit à l’élection du président de la République, et que la composition de l’Assemblée reflète de manière achevée. A priori il y aura un partage de responsabilité entre les alliés d’hier. La seule question qui se pose aujourd’hui est de savoir si Wadagni aura le même ascendant que Patrice Talon sur ses alliés ?

Va-t-il reconduire les mêmes méthodes que Patrice Talon ? Ces questions se sont posées après l’accession de Me Djogbénou au perchoir de l’Assemblée nationale, notamment sur le sort d'Abdoulaye Bio Tchané, second poids lourd de la mouvance présidentielle qui a raflé les 109 sièges de députés.

D’ores et déjà, des rumeurs persistantes se font jour concernant la démission prochaine de trois figures singulières du gouvernement Talon, pour des raisons que certains n’hésitent pas à expliquer par un souci de marquer leur loyauté envers le président sortant Patrice Talon, mais aussi pour mettre à l’aise le nouveau locataire du palais de la Marina.

Parmi elles, on cite Abdoulaye Bio Tchané, Pascal Koupaki, ex-secrétaire général de la présidence de la République, et José Sonato, ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Mais est-ce vraiment les raisons de cette volonté soudaine de se mettre en retrait de l’aventure, qui dure depuis 10 ans avec le président Talon ? Faut-il y voir les signes d’une rupture annoncée avec le système Talon ?

Rien n’est moins sûr, d’autant que le président Talon lui-même continue de nommer à des positions stratégiques comme le nouveau Fonds d’investissement communal (FIC), notamment à sa direction générale et au conseil d’administration dudit fonds, qui, faut-il le souligner, est une volonté affirmée du président Talon de restructurer le financement du développement local, dans le cadre de sa vision Bénin 2060, dont le lancement a eu lieu au début de 2026.

Le président Patrice Talon a en effet procédé à ces nominations qui n’entrent pas, bien entendu, dans le cadre de l’expédition des affaires courantes, au mois d’avril 2026. N’est-ce pas une tolérance de son successeur, qui augure d’une continuité dans « l’héritage » de Talon ?

En outre, la dernière révision constitutionnelle du 15 novembre 2025 avait acté la création d’un Sénat dont, précisons-le, Patrice Talon est membre de droit.

Est-ce une destination pour l’ancien président, si tant est que sa volonté de se mettre en retrait venait à changer ? Ou bien est-ce un point de chute pour Abdoulaye Bio Tchané, qui, avec Me Djogbénou à l’Assemblée nationale, va encadrer le tout nouveau président pour qu'il navigue en eaux tranquilles, ne serait-ce que pour son premier mandat ?

Les prochains jours nous édifieront sur les axes de la nouvelle gouvernance Wadagni et les hommes qui vont l’incarner.