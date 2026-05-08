Cote d'Ivoire: Le bénéfice de Vivo Energy augmente de 13 % en 2025, mais le ralentissement de l'aviation assombrit le premier trimestre

Vivo Energy Cote d'Ivoire (BRVM : SHEC) a augmenté son bénéfice net 2025 de 13% à 6,03 milliards de FCFA (10,8 millions de dollars), aidé par une augmentation de 5% des volumes - en particulier dans le butane et les lubrifiants - et une réduction de ses coûts d'emprunt bancaire. Le chiffre d'affaires est resté globalement stable à 605 milliards de FCFA (1,08 milliard de dollars).

Ce qui est plus révélateur, c'est ce qui s'est passé au niveau de la marge brute. Bien que le chiffre d'affaires ait à peine bougé, la marge brute avant coûts de transport a augmenté de 7 %, ce qui signifie que la société a vendu une gamme de produits plus rentables et a mieux géré ses achats. Le résultat financier s'est également amélioré, car l'entreprise a moins recouru à ses facilités de caisse que prévu.

Mais le premier trimestre 2026 a compliqué les choses. Le chiffre d'affaires a chuté de 9 % par rapport à la même période de 2025, en raison de la baisse des volumes de carburant d'aviation et de bitume - deux segments qui ont tendance à suivre les cycles des grandes infrastructures et du trafic aérien plutôt que la demande quotidienne des consommateurs. Le bénéfice d'exploitation a tout de même augmenté de 3 %, toujours grâce à la maîtrise des coûts, et le bénéfice net pour le trimestre est resté pratiquement inchangé.

Points clés à retenir

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Vivo Energy est l'exploitant des stations-service de la marque Shell en Côte d'Ivoire, sous licence de Shell et dans le cadre du groupe panafricain Vivo Energy coté à Londres et à la bourse de Johannesburg.

Elle se situe à l'intersection de deux cycles de demande distincts : les carburants de consommation courante comme l'essence, le diesel et le butane - qui suivent l'activité des ménages et des PME et sont relativement stables - et le carburant d'aviation et le bitume, qui suivent les dépenses d'infrastructure des gouvernements et le trafic aérien et sont beaucoup plus volatils. Le résultat de 2025 montre que le segment de la consommation se porte bien, avec un volume de butane et de lubrifiants en hausse.

La faiblesse du premier trimestre 2026 pour l'aviation et le bitume est plus difficile à interpréter à ce stade - elle pourrait refléter le calendrier des décaissements des contrats gouvernementaux pour les travaux routiers, une baisse du trafic aérien après les vacances, ou quelque chose de plus structurel. Le secteur de l'aviation de la Côte d'Ivoire s'est développé à mesure qu'Abidjan consolidait sa position de plaque tournante régionale, de sorte qu'une baisse d'un quart n'est peut-être pas significative.

Les comptes de la compagnie pour 2025 sont encore en cours de finalisation par les auditeurs et les chiffres du premier trimestre 2026 n'ont pas encore été examinés, de sorte que les deux séries de chiffres sont assorties de réserves.