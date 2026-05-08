Tunisie: Une académie de la Fondation Real Madrid bientôt lancée

8 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Fondation Real Madrid ouvrira prochainement une académie en Tunisie, ont annoncé mercredi les promoteurs du projet. Cette initiative ambitionne de renforcer la formation sportive des jeunes tout en mettant l'accent sur les valeurs éducatives et humaines.

Selon les responsables du projet, cette future académie s'inscrit dans une vision visant à offrir aux jeunes Tunisiens un cadre de formation moderne combinant entraînement sportif de haut niveau et accompagnement pédagogique. L'objectif est de contribuer au développement des talents émergents conformément à des standards internationaux.

Au-delà de l'apprentissage technique et sportif, l'académie entend promouvoir plusieurs valeurs fondamentales, notamment le respect, la discipline, l'esprit d'équipe et le fair-play. Les initiateurs du projet estiment que ces principes constituent des éléments essentiels dans la construction de la personnalité des jeunes et dans leur préparation à des parcours sportifs et professionnels prometteurs.

Les fondateurs soulignent aussi que cette structure ambitionne de créer un environnement favorable à l'épanouissement des jeunes, en leur offrant de nouvelles opportunités d'apprentissage et d'intégration dans des programmes de formation spécialisés.

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L'arrivée de l'Académie de la Fondation Real Madrid en Tunisie devrait ainsi représenter une nouvelle impulsion pour le paysage sportif national, grâce à des programmes d'entraînement avancés, un encadrement spécialisé et une approche axée à la fois sur la performance sportive et la dimension éducative.

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