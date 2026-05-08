Cote d'Ivoire: Les bénéfices de la SIB au premier trimestre augmentent de 11 % grâce à la bonne tenue de l'économie ivoirienne

La Société Ivoirienne de Banque (BRVM : SIBC) a bien démarré l'année 2026, avec un bénéfice net en hausse de 11% au premier trimestre par rapport à la même période de l'année dernière, grâce à l'expansion de son portefeuille de prêts et de sa base de dépôts et à une bonne discipline en matière de coûts.

Les dépôts ont augmenté de 9 % pour atteindre 1 495 milliards de FCFA (2,67 milliards de dollars) et les prêts ont augmenté de 7 % pour atteindre 1 112 milliards de FCFA (1,99 milliard de dollars) - un écart sain qui indique que la banque finance la croissance de ses prêts à partir des dépôts des clients plutôt que des emprunts de gros. Le produit net bancaire a augmenté de 4 % à 27,7 milliards de FCFA (49,5 millions de dollars) et le bénéfice d'exploitation a augmenté de 11 %.

Ces chiffres reflètent ce que la direction de la SIB a décrit comme une toile de fond macroéconomique favorable en Côte d'Ivoire, qui a été l'une des économies à la croissance la plus constante en Afrique de l'Ouest. La banque a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les conditions restent positives pour le reste de l'année 2026.

Points clés à retenir

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La SIB est une filiale d'Attijariwafa Bank, la plus grande banque du Maroc en termes d'actifs et l'une des institutions financières les plus actives du continent africain. Sa présence en Côte d'Ivoire - la plus grande économie de l'Afrique de l'Ouest francophone - la place au centre d'un marché qui connaît une véritable expansion structurelle, avec des investissements dans les infrastructures, la croissance du crédit à la consommation et la formalisation de l'économie qui élargissent tous le marché bancaire adressable.

Un taux de croissance des dépôts de 9 % en un seul trimestre est significatif, suggérant que la SIB est en train de capturer des parts de marché dans les dépôts des particuliers et des entreprises, peut-être aux dépens de banques locales plus petites ou à mesure que les entreprises consolident leurs liquidités auprès d'institutions plus grandes et plus stables.

Le ratio prêts/dépôts qui découle de ces chiffres se situe autour de 74 %, ce qui est prudent et laisse à la banque une marge de manoeuvre pour accroître son portefeuille de prêts sans étirer sa base de financement. Attijariwafa a été l'une des banques les plus entreprenantes du continent, et la SIB bénéficie de l'envergure de ce groupe dans les domaines du financement du commerce, de la trésorerie et de la technologie.