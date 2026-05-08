Tunisie: Premier cas du virus Hanta détecté à Tel-Aviv

8 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'entité sioniste a enregistré son premier cas de contamination au virus rare Hanta, ont rapporté jeudi plusieurs médias sionistes.

Selon les informations relayées par la presse locale, le patient aurait contracté le virus lors d'un séjour effectué il y a plusieurs mois en Europe de l'Est. Il s'est présenté dans un établissement de santé après l'apparition de symptômes associés à cette infection virale.

Des analyses sérologiques ont d'abord révélé la présence d'anticorps liés au virus Hanta, avant qu'un second test ne confirme officiellement l'infection, selon le quotidien sionistes Maariv.

Les autorités sanitaires ont indiqué que l'état du patient est stable. Celui-ci ne nécessite ni admission en soins intensifs ni isolement strict, mais demeure sous surveillance médicale. Le ministère israélien de la Santé a été informé de ce premier cas.

Cette contamination intervient quelques jours après le décès de trois personnes et l'infection de huit autres à bord du navire "NV Hondius", touché par ce virus rare.

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