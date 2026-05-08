Cote d'Ivoire: Le fabricant ivoirien de tabac Sitab prévoit une hausse de ses revenus et une baisse de ses bénéfices en 2025

La Société Ivoirienne des Tabacs (BRVM : STBC) a affiché des revenus plus élevés mais des bénéfices plus faibles en 2025, car une forte augmentation des droits d'accise a réduit les marges - et a ensuite distribué pratiquement tout ce qu'elle a gagné à sa société mère britannique.

Les recettes ont augmenté de 25 % pour atteindre 268 milliards de FCFA (479,2 millions de dollars), grâce aux augmentations de prix qui ont suivi la hausse des taxes sur le tabac imposée par le gouvernement au début de l'année. Mais ces mêmes taxes ont fait augmenter les coûts de production plus rapidement que les prix de vente, ce qui a réduit la marge brute.

Le bénéfice net a chuté de 18 % pour atteindre 36,2 milliards de FCFA (64,7 millions de dollars). Le conseil d'administration a proposé de distribuer 38,1 milliards de FCFA (68,1 millions de dollars), soit plus que le bénéfice de l'année, en puisant dans les bénéfices non distribués, ne laissant presque rien derrière.

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SITAB est le seul fabricant de cigarettes en Côte d'Ivoire, avec une part de marché d'environ 88%, et est détenu à 73% par Imperial Brands, le groupe de tabac britannique. Elle fabrique les marques Fine, Gauloises Blondes, Mustang et plusieurs autres. Sa position de monopole lui confère un pouvoir de fixation des prix, mais ce pouvoir est progressivement érodé par la réglementation : les droits d'accise sont passés de 49 % à 70 % en janvier 2025, et l'emballage neutre obligatoire est entré en vigueur en novembre 2024.

Les volumes ont chuté au début de l'année après les augmentations de prix, se sont redressés au troisième trimestre, puis ont de nouveau chuté au quatrième. Le bilan de l'année est celui d'une entreprise qui s'adapte à un environnement réglementaire plus strict, tandis que sa société mère extrait un maximum de liquidités.

Points clés à retenir

SITAB est l'une des sociétés les plus rentables de la BRVM, générant des rendements sur fonds propres que peu de sociétés régionales comparables, et elle a historiquement distribué la quasi-totalité de ses bénéfices. Cette tendance s'est poursuivie en 2025. Imperial Brands, la société mère cotée à Londres, utilise les franchises africaines à forte marge comme SITAB comme des machines à cash pour financer les dividendes et la réduction de la dette au niveau du groupe - une stratégie commune aux multinationales du tabac sur les marchés où elles détiennent des positions dominantes.

La trajectoire réglementaire en Côte d'Ivoire va dans une seule direction : taxes plus élevées, emballages plus sobres, règles plus strictes en matière de publicité. Ces mesures réduisent le volume au fil du temps mais créent également une barrière à l'entrée qui consolide la position monopolistique de SITAB, puisque les cigarettes illicites et importées ne peuvent pas facilement combler le vide.

GCR Ratings, qui évalue la société, lui a attribué une perspective stable, citant la position dominante de SITAB sur le marché et sa flexibilité financière comme facteurs compensatoires. La grande question pour les actionnaires minoritaires de la BRVM est de savoir si ce rythme d'extraction de liquidités laisse suffisamment d'investissements à la société pour qu'elle puisse s'adapter à l'évolution du marché.