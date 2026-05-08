Tunisie/Ombrie - 93 millions d'euros d'échanges et un potentiel énorme de 686 millions

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et la région italienne d'Ombrie s'élèvent à environ 93,1 millions d'euros, ont révélé les travaux du Forum économique tuniso-ombrien tenu à Pérouse, en Italie.

Selon les données publiées par le Centre de promotion des exportations, ces échanges se répartissent entre 70,6 millions d'euros d'exportations tunisiennes et 22,5 millions d'euros d'importations en provenance d'Ombrie, confirmant une nette prédominance des exportations tunisiennes dans le commerce bilatéral.

Le forum a également mis en évidence un potentiel de croissance estimé à 686 millions d'euros dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment les mines, le textile et la mécanique. Cette projection illustre d'importantes opportunités de développement des échanges et de renforcement de la coopération économique entre les deux parties.

Les participants ont souligné la dynamique positive des relations commerciales tuniso-ombriennes, ainsi que les perspectives d'expansion dans les prochaines années.

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Organisée à l'initiative de l'ambassade de Tunisie à Rome, en partenariat avec la Chambre de commerce d'Ombrie et en collaboration avec le Centre de promotion des exportations, l'Agence de promotion de l'investissement extérieur ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-italienne, la rencontre a permis de promouvoir l'offre tunisienne dans les domaines du commerce, de l'industrie et de l'investissement.

Les discussions ont également mis en avant les atouts de la Tunisie en tant que plateforme régionale capable d'attirer les investissements européens, dans un contexte mondial marqué par la relocalisation des chaînes de production.

À cette occasion, le représentant du Centre de promotion des exportations à Milan, Anis Basti, a souligné que la Tunisie a franchi des étapes importantes dans son intégration à l'espace euro-méditerranéen, grâce à ses compétences humaines et à ses capacités compétitives, qui en font une destination attractive pour les partenaires européens.