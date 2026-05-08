Tunisie/Ombrie - 93 millions d'euros d'échanges et un potentiel énorme de 686 millions

8 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et la région italienne d'Ombrie s'élèvent à environ 93,1 millions d'euros, ont révélé les travaux du Forum économique tuniso-ombrien tenu à Pérouse, en Italie.

Selon les données publiées par le Centre de promotion des exportations, ces échanges se répartissent entre 70,6 millions d'euros d'exportations tunisiennes et 22,5 millions d'euros d'importations en provenance d'Ombrie, confirmant une nette prédominance des exportations tunisiennes dans le commerce bilatéral.

Le forum a également mis en évidence un potentiel de croissance estimé à 686 millions d'euros dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment les mines, le textile et la mécanique. Cette projection illustre d'importantes opportunités de développement des échanges et de renforcement de la coopération économique entre les deux parties.

Les participants ont souligné la dynamique positive des relations commerciales tuniso-ombriennes, ainsi que les perspectives d'expansion dans les prochaines années.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Organisée à l'initiative de l'ambassade de Tunisie à Rome, en partenariat avec la Chambre de commerce d'Ombrie et en collaboration avec le Centre de promotion des exportations, l'Agence de promotion de l'investissement extérieur ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-italienne, la rencontre a permis de promouvoir l'offre tunisienne dans les domaines du commerce, de l'industrie et de l'investissement.

Les discussions ont également mis en avant les atouts de la Tunisie en tant que plateforme régionale capable d'attirer les investissements européens, dans un contexte mondial marqué par la relocalisation des chaînes de production.

À cette occasion, le représentant du Centre de promotion des exportations à Milan, Anis Basti, a souligné que la Tunisie a franchi des étapes importantes dans son intégration à l'espace euro-méditerranéen, grâce à ses compétences humaines et à ses capacités compétitives, qui en font une destination attractive pour les partenaires européens.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.