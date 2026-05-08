Tunisie: Ligue 1 - Le programme des matches et la diffusion télévisée

La deuxième tranche des rencontres comptant pour la 29ᵉ journée du championnat de Ligue 1 professionnelle de football se disputera ce vendredi à partir de 16h00.
Quatre affiches sont au programme, avec notamment le déplacement de l'Union Sportive Monastirienne chez la Jeunesse Sportive Kairouanaise, tandis que l'Olympique de Béja accueillera la Jeunesse Sportive d'El Omrane.
Le Stade Tunisien recevra, de son côté, l'Union Sportive de Ben Guerdane, alors que l'Avenir Sportif de Soliman croisera le fer avec l'Avenir Sportif de Gabès.
Voici le programme complet ainsi que les désignations arbitrales et les retransmissions télévisées :
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Olympique de Béja - Jeunesse Sportive d'El Omrane
Arbitre : Hosni Naïli
VAR : Hamza Jaid
Diffusion : Wataniya 1
Jeunesse Sportive Kairouanaise - Union Sportive Monastirienne
Arbitre : Achraf Harkati
VAR : Majdi Belagha
Diffusion : Wataniya 2
Stade Tunisien - Union Sportive de Ben Guerdane
Arbitre : Montassar Belarbi
VAR : Sofiane Ouertani
Avenir Sportif de Soliman - Avenir Sportif de Gabès
Arbitre : Mohamed Ali Gharouia
VAR : Haythem Guirat