Tunisie: Ligue 1 - Le programme des matches et la diffusion télévisée

8 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La deuxième tranche des rencontres comptant pour la 29ᵉ journée du championnat de Ligue 1 professionnelle de football se disputera ce vendredi à partir de 16h00.

Quatre affiches sont au programme, avec notamment le déplacement de l'Union Sportive Monastirienne chez la Jeunesse Sportive Kairouanaise, tandis que l'Olympique de Béja accueillera la Jeunesse Sportive d'El Omrane.

Le Stade Tunisien recevra, de son côté, l'Union Sportive de Ben Guerdane, alors que l'Avenir Sportif de Soliman croisera le fer avec l'Avenir Sportif de Gabès.

Voici le programme complet ainsi que les désignations arbitrales et les retransmissions télévisées :

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Olympique de Béja - Jeunesse Sportive d'El Omrane

Arbitre : Hosni Naïli

VAR : Hamza Jaid

Diffusion : Wataniya 1

Jeunesse Sportive Kairouanaise - Union Sportive Monastirienne

Arbitre : Achraf Harkati

VAR : Majdi Belagha

Diffusion : Wataniya 2

Stade Tunisien - Union Sportive de Ben Guerdane

Arbitre : Montassar Belarbi

VAR : Sofiane Ouertani

Avenir Sportif de Soliman - Avenir Sportif de Gabès

Arbitre : Mohamed Ali Gharouia

VAR : Haythem Guirat

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