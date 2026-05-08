Afrique: Intégration monétaire africaine - Cap sur l'IMA

Réunis à Dakar dans le cadre de la première session 2026 de l'Association des banques centrales africaines (ABCA), les gouverneurs des principales banques centrales africaines ont affiché leur volonté de transformer les institutions monétaires en véritables instruments de souveraineté économique. Au centre des discussions : l'opérationnalisation de l'Institut monétaire africain (IMA), considéré comme une étape décisive vers l'union monétaire continentale.

Dakar a accueilli, jeudi 7 mai 2026, la réunion inaugurale de l'année du Bureau de l'Association des Banques Centrales Africaines (ABCA). Organisée au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), cette rencontre de haut niveau a réuni les gouverneurs des principales banques centrales africaines autour d'une ambition commune : renforcer l'intégration financière du continent et consolider sa résilience économique face aux turbulences mondiales.

Présidée par Yvon Sana Bangui, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) et président en exercice de l'ABCA, la session a permis d'évaluer les décisions adoptées lors des travaux de novembre 2025 au Cameroun, tout en définissant les nouvelles orientations monétaires et macro prudentielles africaines.

Des banques centrales appelées à changer de rôle

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À l'ouverture des travaux, la commissaire de l'Union africaine chargée du développement économique, du tourisme, du commerce, de l'industrie et des mines, Francisca Tatchouop Belobe, a plaidé pour une transformation profonde du rôle des banques centrales africaines. « Les banques centrales ne sont plus de simples observatrices de l'inflation ; elles deviennent des architectes actifs de notre souveraineté économique », a-t-elle affirmé, appelant à des politiques monétaires davantage adaptées aux réalités structurelles du continent.

La responsable de l'Union africaine a insisté sur la nécessité de distinguer les pressions inflationnistes importées des déséquilibres internes afin de mieux calibrer les réponses économiques. Elle a également exhorté les institutions monétaires à accompagner activement la transformation numérique des systèmes financiers, le renforcement de l'inclusion bancaire ainsi que la mise en oeuvre de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf).

Pour les participants, l'intégration financière et la diversification des mécanismes de financement constituent désormais des leviers stratégiques pour réduire la vulnérabilité du continent aux chocs extérieurs et renforcer son autonomie économique.

Une Afrique en forte dynamique économique

Les gouverneurs ont d'ailleurs mis en avant les performances enregistrées par plusieurs économies africaines. Selon les chiffres évoqués au cours des échanges, douze des vingt économies les plus dynamiques du monde en 2026 sont africaines, tandis que vingt-deux pays du continent affichent des taux de croissance supérieurs à 5 %. Dans ce contexte jugé favorable, les discussions ont également porté sur l'état d'avancement du Programme de coopération monétaire en Afrique pour l'exercice 2025, notamment sur les critères de convergence économique entre les cinq sous-régions africaines et les difficultés persistantes dans leur mise en oeuvre.

L'Institut monétaire africain au cœur des enjeux

Mais le point central de cette rencontre demeurait l'opérationnalisation prochaine de l'Institut Monétaire Africain (IMA), dont les statuts ont été adoptés par l'Union africaine en février 2026. Présenté comme une étape clé vers la création future d'une Banque centrale africaine, l'IMA devrait entrer en fonction d'ici septembre 2026. Yvon Sana Bangui a qualifié cette échéance de « transition institutionnelle majeure » vers une union monétaire continentale progressive. De son côté, Francisca Tatchouop Belobe a exhorté l'ABCA à accélérer la désignation des membres de l'institution afin de respecter le calendrier fixé par l'Union africaine.

Les travaux ont également porté sur les activités de la Communauté des superviseurs bancaires africains, l'intégration des systèmes de paiement, les initiatives du Comité africain de stabilité financière ainsi que plusieurs questions administratives et institutionnelles.

Un signal politique fort depuis Dakar

À Dakar, les gouverneurs africains ont ainsi envoyé un message clair : les banques centrales du continent entendent désormais dépasser leur rôle traditionnel de gardiennes de la stabilité monétaire pour devenir des acteurs majeurs de la souveraineté économique africaine, dans un environnement mondial marqué par les recompositions géopolitiques et les nouvelles rivalités financières.