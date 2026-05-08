Sénégal: Projet yakar jeunesse espoir - Une phase 2 pour accélérer l'emploi jeune au pays

Le Consortium Jeunesse Sénégal (CJS), en partenariat avec la délégation de l'Union européenne et le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a procédé au lancement officiel de la phase 2 du projet « YAKAR Jeunesse Espoir » à Guédiawaye. Cette nouvelle étape ambitionne de renforcer l'accompagnement des jeunes sénégalais à travers des formations, des micro-subventions et des dispositifs d'insertion professionnelle.

Selon la directrice exécutive du Consortium Jeunesse Sénégal, Arame Guèye, cette phase 2 s'inscrit dans la continuité d'un programme lancé depuis 2021 afin « d'informer, d'outiller et d'accompagner les jeunes à l'entrepreneuriat et à l'employabilité ». Elle précise que le projet vise à toucher un million de jeunes d'ici 2030.

« Nous allons proposer des micro-subventions, des formations et des accompagnements aux jeunes, mais aussi renforcer les normes favorables à leur inclusion dans les espaces de décision », a-t-elle expliqué. La première phase du projet a permis, selon les responsables du programme, d'impacter près de 200 000 jeunes à travers des activités de formation, d'incubation et d'accompagnement entrepreneurial. Plusieurs initiatives ont également été soutenues dans des secteurs variés comme la santé, le sport, la culture, l'environnement et l'engagement citoyen.

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De son côté, Fatou Kiné Diop a insisté sur la dimension inclusive du programme. Elle souligne que le projet accompagne tous les profils de jeunes, y compris les personnes en situation de handicap, grâce à des dispositifs adaptés comme l'interprétation en langue des signes lors des activités officielles. « Tout le monde a un potentiel. Notre rôle est d'accompagner les jeunes dans leurs initiatives, qu'il s'agisse d'entrepreneuriat, de sport ou de culture », a-t-elle affirmé.

Présent à la cérémonie, Jean-Marc Pisani, ambassadeur de l'Union Européenne au Sénégal, a salué les résultats obtenus depuis le démarrage du partenariat avec le Consortium Jeunesse Sénégal. Il a indiqué que plus de 500 entreprises ont été créées et plus de 2 000 jeunes accompagnés dans des activités entrepreneuriales. « La jeunesse est au coeur du partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal. Les résultats obtenus montrent qu'il se passe quelque chose qu'il faut encourager », a-t-il déclaré.

Représentant la ministre de la Jeunesse, le directeur de la Jeunesse, Alassane Diallo, a rappelé les défis liés à l'emploi des jeunes au Sénégal. Selon lui, près de 200 000 demandeurs d'emploi arrivent chaque année sur le marché du travail, alors que l'État ne peut absorber qu'environ 25 000 emplois. Il estime ainsi que le projet YAKAR constitue une réponse importante en matière d'employabilité et d'économie sociale et solidaire. Cette deuxième phase prévoit également l'extension des activités dans neuf régions du pays afin de toucher davantage de jeunes à l'intérieur du Sénégal.