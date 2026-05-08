Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (Mshp) a procédé hier, jeudi 7 mai, à la présentation de sa revue annuelle conjointe 2026 du secteur de la santé. Un exercice qui a permis de partager les performances de son département, en particulier celles relatives aux indicateurs prioritaires définis dans le document de programmation pluriannuelle des dépenses (Dppd 2025-2027).

Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, l'objectif de la Revue annuelle conjointe (Rac) 2026 du secteur de la santé consiste à apprécier la qualité de l'utilisation des ressources mises à la disposition de son département par le gouvernement par le gouvernement, dans le cadre de la mise en oeuvre les différents programmes portés par le ministère.

Il a estimé qu'il s'agit pour ses services, de passer en revue les différents engagements pris l'année dernière conformément aux principes qui encadrent le budget-programme. Toutefois, le ministre a tenu à apporter des précisions sur le déroulement de cet exercice. « Il me semble important de rappeler que la Rac des réalisations de 2025 se tient dans un contexte de changement institutionnel qui en concernait le ministère de la Santé.

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En effet, après adoption et validation de la lettre de politique sectorielle couvrant la période 2025-2029, qui prenait en charge le volet action sociale, le remaniement est devenu en septembre 2025 à consacrer le transfert de ce pan au ministère en charge de la famille et de solidarité ».

Et d'ajouter : « sous ce rapport, la présentation de la cartographie et le suivi des dépenses prévues dans cette lettre de politique sectorielle mettra l'accent sur les programmes dont la mise en oeuvre relève encore du centre de responsabilité de notre département ministériel. Dans cette optique de nous réajuster, nous avons pris le soin, en septembre 2025, d'arrêter trois nouveaux programmes budgétaires ».

Pour le directeur général de la Planification et des politiques économiques au ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Souleymane Diallo, a rappelé qu'un un système de santé performant ne se limite pas uniquement à répondre aux besoins sanitaires. Selon lui, il constitue un nouveau de productivité, de cohésion sociale et de création de valeur.

Selon lui, il a souligné que « les investissements dans le secteur de la santé doivent être appréhendés comme des investissements stratégiques au coeur de la dynamique de croissance et de transformation portée par la vision Sénégal 2050. C'est dans cette perspective que le renforcement du système de santé s'inscrit parmi les priorités majeures de l'action publique, avec l'ambition de bâtir un capital humain de qualité capable de soutenir durablement les efforts de développement du pays ».

Pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'année 2025 a constitué la première année de la généralisation de la lettre de politique sectorielle, ainsi que du lancement de la dynamique du compact santé et de l'appui de groupe santé du Sénégal. Une démarche qui traduit, selon l'institution, une volonté forte d'accélérer les réformes du secteur autour de la couverture sanitaire universelle, de la réforme et de la souveraineté sanitaire inclusive.

L'Oms recommande au ministère de la Santé d'intégrer pleinement les innovations, la digitalisation, l'intelligence artificielle, la santé numérique, la télémédecine et l'exploitation stratégique des données, non plus comme des projets pilotes isolés, mais comme de véritables leviers de transformation du système de la santé.

« Cette transformation doit aussi s'inscrire résolument dans une logique de souveraineté sanitaire, renforcer les capacités et l'expertise nationales, sécuriser les chaînes d'approvisionnement, développer la production locale, accroître les financements domestiques et améliorer l'autonomie décisionnelle du système de la santé » a avancé Dr N'da Konan Michel Yao.

Du côté de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal (Uael), leur représentant, Massiré Souané, a indiqué que c'est dans les communes et dans les départements, que doit démarrer le premier maillon de la planification, mais aussi l'exercice concerté de la mise en œuvre des actions en matière de santé.

Malgré les avancées, il estime qu'il y a plusieurs défis persistant au niveau territorial dont l'insuffisance de ressources financières transférées aux collectivités pour exercer pleinement leurs compétences en matière de santé. Les disparités dans l'accès aux services de santé entre les zones urbaines et rurales. Le déficit en infrastructures sanitaires adéquates et en personnel qualifié dans certaines localités. La nécessité de renforcer la coordination entre les collectivités territoriales et les responsables des formations sanitaires.