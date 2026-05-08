Tunisie: Tokyo - La Tunisie renforce ses liens avec les géants de la presse japonaise

L'ambassadeur de Tunisie à Tokyo, Ahmed Chafra, s'est entretenu vendredi avec le président du conseil d'administration de The Yomiuri Shimbun Holdings et président du Japan National Press Club, Shoichi Oikawa, afin de renforcer la visibilité médiatique de la Tunisie au Japon et de mettre en valeur les relations historiques unissant les deux pays.

Selon une publication relayée par les canaux officiels de la représentation tunisienne à Tokyo, cette rencontre, tenue en présence de plusieurs rédacteurs en chef du groupe japonais spécialisés dans les affaires politiques et internationales, s'inscrit dans le cadre du dialogue engagé avec les principales institutions médiatiques japonaises.

Les discussions ont porté sur les perspectives de coopération entre l'ambassade et le groupe de presse, notamment dans le contexte de la célébration, cette année, du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques tuniso-japonaises.

La réunion a également permis de présenter les positions de principe de la Tunisie concernant les développements régionaux et internationaux actuels, ainsi que d'échanger des points de vue sur plusieurs questions d'intérêt commun.