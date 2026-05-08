Sénégal: Suppression de l'Entrée en Sixième - Le pays mise sur la continuité scolaire

Adopté avant-hier en Conseil des ministres, le projet de décret portant création du Certificat de Fin d'Etudes élémentaires (CFEE) et suppression du Concours d'Entrée en Classe de Sixième marque un tournant dans la politique éducative du Sénégal. À travers cette réforme, les autorités ambitionnent de mettre fin à un filtre scolaire jugé dépassé et de favoriser un accès plus équitable au cycle moyen pour tous les élèves du primaire.

Le gouvernement sénégalais tourne une page importante de son système éducatif. Avant-hier, mercredi 6 mai, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant suppression de l'examen d'entrée en Sixième. Selon le ministère de l'Education nationale, « cette décision traduit la volonté de bâtir une école sénégalaise plus équitable, plus performante et davantage centrée sur la réussite de chaque apprenant ».

Cette réforme, attendue depuis plusieurs années par de nombreux acteurs de l'éducation, s'inscrit dans la volonté des autorités de repenser les mécanismes d'évaluation et d'accès au collège. « Cette avancée marque une étape décisive dans la dynamique de refondation curriculaire engagée par l'État du Sénégal pour garantir à tous les enfants un parcours scolaire plus harmonieux et inclusif », indique les autorités éducatives.

En effet, la décision intervient dans un contexte plus large de transformation du secteur éducatif marqué par des concertations nationales sur la qualité des enseignements, la modernisation des curricula et l'amélioration des performances scolaires. La décision s'inscrit dans la mise en œuvre de la Directive n°14, adoptée lors du Conseil interministériel sur la préparation des examens et concours de 2025.

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Désormais, l'accès en classe de Sixième ne sera plus conditionné par la réussite à un concours national. Le CFEE, maintenu, sera géré directement dans les centres, avec un encadrement administratif renforcé. Les services du ministère de l'Éducation nationale seront ainsi appelés à mettre en place de nouveaux mécanismes d'orientation, d'évaluation et d'accueil des élèves dans le moyen secondaire. La suppression du concours d'entrée en Sixième constitue ainsi une réforme emblématique, traduisant la volonté de renforcer la continuité du parcours scolaire.