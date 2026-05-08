Afrique: Récompenses financières liées au championnat africain de football scolaire - La FSF dégonfle la polémique

72 heures après la polémique née de la récompense financière (100.000 F CFA par joueur vainqueur du championnat d'Afrique scolaire) jugée insuffisante voire incompréhensible par certains, la Fédération sénégalaise de football (FSF) est sortie de sa réserve pour lever l'« équivoque ». Dans un communiqué publié sur son site hier, jeudi 7 mai 2026, l'instance fédérale invoque le règlement de la CAF qui encadre l'utilisation des fonds alloués à cette compétition portée par la Fondation Motsepe.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) sort enfin de sa réserve pour dégonfler le puéril débat relatif à la « prime » de 100.000 F CFA accordée à chaque joueur U-15, vainqueur championnat d'Afrique scolaire au mois d'avril dernier devant l'Ouganda aux tirs au but (5-4) après un match nul (0-0). D'emblée, l'instance fédérale présidée par Abdoulaye Fall, a tenu à renouveler ses plus « vives félicitations aux Lionceaux U15 pour leur brillante et historique victoire (...) ».

« Cette performance exceptionnelle honore notre nation et confirme l'excellence de la formation sénégalaise à la base », ajoute l'édit publié hier, jeudi 7 mai 2026.

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« Aucune prime de victoire en numéraire n'est versée directement aux joueurs »

Et afin de lever toute équivoque et de répondre aux « interrogations légitimes du public » ainsi que des médias concernant les récompenses financières liées à cette compétition, la FSF, en stricte conformité avec le règlement officiel de la Confédération africaine de Football (CAF), tient à apporter les précisions suivantes :

Sur l'absence de primes de victoire directes, elle fait remarquer : « Le règlement de la CAF régissant le Championnat africain de football scolaire stipule expressément qu'aucune prime de victoire en numéraire n'est versée directement aux joueurs et joueuses dans le cadre de cette compétition spécifique à la catégorie des jeunes ».

Quid alors que l'affectation de la dotation de 300 000 $ (167.519.730 F Cfa) ? La FSF répond : « La récompense globale de 300 000 dollars américains (USD) -plus de 167 millions F CFA - octroyée par la CAF à l'établissement ou à l'équipe victorieuse n'est pas destinée à être partagée sous forme de primes individuelles et n'est pas versée directement sur les comptes de la FSF ». A cet effet, précise l'instance fédérale, « l'exécution de ce montant est assurée directement par la CAF, sur présentation et validation de projets éligibles ».

Et d'ajouter : « Le Ministère de l'Éducation Nationale et la FSF soumettront conjointement ces projets qui prendront la forme d'équipements sportifs, d'infrastructures et de programmes pédagogiques, afin de pérenniser la pratique du football en milieu scolaire au bénéfice des futures générations ».

Sur les frais de transport exceptionnels, la FSF dira que « les montants individuels (100.000 F CFA par joueur) récemment alloués aux jeunes champions représentent exclusivement des frais de transport ». « Cette dotation a été mise en place afin de garantir que nos jeunes athlètes puissent regagner leurs domiciles respectifs et retrouver leurs familles dans les meilleures conditions de confort et de sécurité ».

La FSF a aussi tenu à souligner qu'il s'agit d'une avancée majeure, constituant une grande première pour cette catégorie d'âge. A cet effet, elle dit réaffirmer « son engagement total à protéger, encadrer et promouvoir ses jeunes talents, en veillant à ce que leur parcours sportif s'accompagne d'un développement éducatif et personnel harmonieux ».