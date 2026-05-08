Afrique: L'Angola accueille favorablement les initiatives commerciales du Gabon

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, a réaffirmé jeudi à Luanda l'engagement de l'Exécutif angolais à soutenir l'internationalisation des entreprises angolaises, tout en saluant les investissements et les initiatives commerciales gabonaises.

S'exprimant lors de l'ouverture d'une table ronde économique Angola-Gabon, organisée dans le cadre de la visite en Angola du président de la République du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, le ministre a souligné que les deux pays partagent des atouts économiques et géographiques favorables à l'établissement d'une base solide pour une coopération durable dans de nombreux domaines.

Parmi les domaines propices à la coopération, il a mis en avant l'énergie et les ressources naturelles, en insistant particulièrement sur le partage des connaissances en matière de gestion des ressources pétrolières, de gaz naturel, d'énergies renouvelables et de transition énergétique.

Il a également cité l'agriculture et l'agro-industrie, secteurs à fort potentiel de développement des chaînes de valeur agricoles et d'investissements conjoints dans la transformation industrielle, ainsi que les transports et la logistique, le tourisme et l'économie bleue.

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Il a souligné que le renforcement de la coopération entre l'Angola et le Gabon, par la mise en place de partenariats économiques et financiers mutuellement avantageux, représente une nouvelle opportunité pour les acteurs économiques des deux pays dans la construction d'une prospérité partagée.

Lors de son allocution, le ministre d'État a mis en avant les réformes structurelles mises en œuvre par l'Exécutif angolais ces dernières années, visant une croissance durable et inclusive de l'économie nationale.

Il a cité en exemple le programme de privatisation qui, à ce jour, a permis la vente de participations dans une centaine d'entreprises auparavant publiques, contribuant ainsi à la réduction de l'intervention directe de l'État dans les secteurs où l'initiative privée peut assurer efficacement et de manière compétitive l'approvisionnement en biens et services des consommateurs.

Il a également évoqué la simplification des procédures administratives qui facilitent l'environnement des affaires.

Grâce à cette dernière stratégie, il est désormais possible de créer une entreprise en Angola en 48 heures, a-t-il déclaré, tandis que l'harmonisation des différentes licences nécessaires à l'exercice d'une activité économique est en cours.

Par ailleurs, José de Lima Massano a souligné les investissements importants réalisés par le pays dans les infrastructures énergétiques, routières, ferroviaires et aéroportuaires, renforçant ainsi ses capacités logistiques et productives.

La combinaison de réformes structurelles, de politiques de stimulation de l'activité économique et du développement des infrastructures de base a permis une croissance économique remarquable.

Au cours des deux dernières années, a-t-il poursuivi, le secteur non pétrolier, qui représente 86 % de l'économie, a enregistré une croissance supérieure à 5 %, soit la performance la plus solide de la décennie, dépassant le taux de croissance démographique, estimé à 3,6 %.

Il a affirmé que la structure économique nationale s'oriente vers une diversification et que l'agriculture, qui représentait 13,66 % du produit intérieur brut (PIB) en 2015, atteindra 25,43 % en 2025.

Cette progression témoigne de l'impact positif des politiques de sécurité alimentaire mises en oeuvre et qui seront renforcées par la mise en service, en 2027, de la première usine d'ammoniac et d'urée destinée à la production locale d'engrais.

Dans le domaine de la sécurité énergétique, le gouvernant a indiqué que, malgré le statut de pays producteur de pétrole, la production nationale d'électricité provient principalement de sources propres : environ 60 % de l'énergie est d'origine hydroélectrique et la production solaire est en pleine expansion, représentant déjà 5 % du mix énergétique, ce qui permet d'accélérer l'électrification des zones rurales.

Toujours dans le secteur de l'énergie, il a souligné que le pays dispose de deux raffineries de pétrole, dont la capacité reste toutefois insuffisante pour répondre aux besoins nationaux et régionaux.

C'est pourquoi, a-t-il ajouté, la raffinerie de Lobito est en construction et, une fois achevée en 2028, elle permettra de produire 200 000 barils supplémentaires de produits raffinés par jour.

Des représentants des gouvernements des Républiques d'Angola et du Gabon, des chefs d'entreprise, des investisseurs, des partenaires et des invités ont participé à la table ronde.