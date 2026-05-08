Angola: Le MPLA met en avant le renforcement de la coopération entre l'Angola et l'Union européenne

Luanda — La vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, a souligné mercredi à Luanda le renforcement de la coopération entre l'Angola et l'Union européenne, en particulier concernant la structuration de projets liés aux transports, à l'agriculture, à la pêche et aux énergies renouvelables.

En marge des célébrations de la Journée de l'Europe, Mara Quiosa a déclaré à la presse que plusieurs projets en cours dans le pays bénéficient d'un cofinancement européen, notamment le corridor de Lobito, considéré comme un instrument clé de la stratégie de développement économique de l'Angola.

Selon la dirigeante du MPLA, la participation active de l'Union européenne à ce projet témoigne de la volonté politique de l'Angola et des États membres de l'Union européenne d'approfondir leurs relations bilatérales.

Il a mentionné qu'outre le corridor de Lobito, les deux parties coopèrent dans des secteurs stratégiques pour le développement national, notamment l'agriculture, la pêche, les énergies renouvelables et les transports.

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Mara Quiosa a estimé que ces domaines constituent des atouts majeurs pour la croissance économique de l'Angola et le renforcement des relations bilatérales.

Elle a également souligné la tenue, en Angola, du septième sommet Union africaine-Union européenne, un événement qui, selon elle, témoigne de la volonté politique de poursuivre la coopération entre les pays africains et européens.

Elle a donc plaidé pour un renforcement durable des relations entre l'Angola et l'Union européenne, fondé sur des intérêts communs et la nécessité d'une défense conjointe des objectifs stratégiques.

La Journée de l'Europe est célébrée chaque année le 9 mai. Cette date commémore la déclaration Schuman de 1950, considérée comme le point de départ de l'Union européenne actuelle, qui proposait une nouvelle forme de coopération politique sur le continent afin de garantir une paix durable.