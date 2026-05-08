Angola: Le Brent fait son entrée en bourse à 102,54 dollars US le baril

8 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/CS/SB

Luanda — Le Brent, référence du marché angolais, a fait son entrée en bourse ce vendredi à 102,54 dollars US le baril, soit une légère hausse de 0,65 centime par rapport à l'ouverture de la séance précédente.

Les prix du pétrole, pour livraison en juillet, ont légèrement progressé après des échanges de tirs entre les forces américaines et iraniennes près du détroit d'Ormuz, malgré les affirmations du président américain Donald Trump selon lesquelles le cessez-le-feu signé il y a un mois restait en vigueur.

Jeudi, le prix du pétrole brut de la mer du Nord a fluctué entre 96,03 et 103,88 dollars US, selon le site spécialisé « investing.com ».

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