Angola: Le gouverneur de Huambo exige rigueur et stabilité dans l'administration publique

Huambo ( — Le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, a exhorté vendredi les nouveaux responsables de l'administration locale à agir avec rigueur, responsabilité et esprit de coopération, afin d'assurer une plus grande stabilité et une meilleure efficacité des services publics.

S'exprimant lors de la cérémonie d'investiture des fonctionnaires nommés dans différents secteurs, le gouvernant a déclaré que l'administration publique devait s'affirmer comme un instrument d'organisation, de développement social et de réponse efficace aux besoins de la population.

Il a plaidé pour une plus grande unité entre les administrateurs municipaux, les directeurs et les chefs de service, car la coordination du travail est essentielle à la réalisation des objectifs fixés par le gouvernorat local.

Évoquant la situation dans la municipalité d'Alto-Hama, Pereira Alfredo a indiqué qu'il s'agissait d'un district confronté à d'importants défis administratifs et sociaux, nécessitant un leadership ferme, des compétences techniques et un sens aigu du service public.

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Il a exprimé sa confiance dans les capacités du nouveau maire d'Alto-Hama, Abílio Esmael Jamba, compte tenu de son expérience en tant qu'adjoint de la municipalité de Galanga.

Il a souligné que les connaissances acquises pourraient contribuer à renforcer l'organisation administrative locale, à améliorer les services publics et à accélérer le développement de la municipalité.

S'adressant aux personnes nommées aux secteurs de la Santé et des Transports, Pereira Alfredo a souligné l'importance stratégique de ces domaines pour la croissance économique et sociale de la province.

Il les a donc exhortés à faire preuve de dévouement, de discipline et d'engagement envers l'intérêt public.

Outre l'administrateur de la municipalité d'Alto-Hama, Abílio Esmael Jamba, ont également été investis Jandira Rossana Duarte Jacques, responsable du département de la Santé publique du bureau de la Santé de la province de Huambo, et Abreu Moco Jorge, responsable du département des Transports du bureau des Transports, de la Circulation et de la Mobilité Urbaine.