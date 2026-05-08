Angola: Le MINJUD ouvert à la contribution des associations de jeunes

Luanda — Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJUD) invite les associations de jeunes et sportives de tout le pays à contribuer au renforcement des politiques publiques destinées à la jeunesse, a annoncé le ministre Rui Falcão.

Le gouvernant s'exprimait à la suite d'une audience qu'il a concédée jeudi à Luanda, aux leaders des associations religieuse de jeunes, notamment Francisco Gomes et João Finda.

Selon le ministre, la stratégie du MINJUD repose sur l'inclusion, le dialogue permanent et l'établissement de partenariats avec les organisations de jeunesse issues de différents segments de la société, en valorisant les opinions et les propositions jugées pertinentes pour le développement du secteur.

Rui Falcão a encouragé les responsables religieux à poursuivre leur travail de sensibilisation et de moralisation de la société, en particulier auprès de la jeunesse angolaise.

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Il a reconnu le rôle des associations religieuses dans la promotion des valeurs sociales et civiques.

Le ministre a invité ces organisations à participer aux célébrations de la Journée internationale de la jeunesse, soulignant l'importance de la participation active des organisations de jeunesse aux initiatives promues par l'Exécutif.

Au cours de l'entretien, les responsables religieux ont remercié le ministre de la Jeunesse et des Sports pour sa disponibilité, exprimant leur soutien aux politiques publiques mises en oeuvre par le secteur, qui répondent aux besoins de la jeunesse angolaise.

En marge de la rencontre, les représentants des associations ont offert au ministre une oeuvre d'art en reconnaissance de son action en faveur des jeunes et des associations de jeunesse du pays.