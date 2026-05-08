Afrique: Le Gabon souhaite s'inspirer de l'expérience angolaise dans le secteur extractif

Luanda — Le Président de la République du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a exprimé ce jeudi à Luanda l'intérêt de son pays pour l'expérience angolaise dans le secteur extractif, afin de mieux exploiter le potentiel existant dans ce domaine.

Le Chef de l'État gabonais a manifesté cet intérêt lors d'une table ronde économique Angola-Gabon, organisée dans le cadre de sa visite de 48 heures au Gabon.

À cette occasion, il a reconnu que les deux pays possèdent d'importantes réserves de pétrole, qui constituent un pilier essentiel du développement économique, soulignant que l'expérience de la compagnie pétrolière nationale angolaise (Sonangol) pourrait profiter aux deux États.

Le défi actuel, a-t-il poursuivi, est de lancer le pays dans la production de gaz naturel liquéfié (GNL), compte tenu de son vaste potentiel gazier.

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Il a précisé que le Gabon possède, outre le pétrole, d'autres ressources telles que l'or, le cobalt, le manganèse et les terres rares, et a invité les investisseurs angolais à investir dans leur exploration.

Brice Clotaire Oligui Nguema a souligné que la principale préoccupation de son pays est le volume important de manganèse exporté, une situation qui perdure depuis 60 ans, et c'est pourquoi des efforts sont déployés pour rendre cette ressource durable.

À cet égard, il a insisté sur la nécessité de réviser la législation minière et pétrolière afin de l'adapter au contexte actuel et de la rendre plus favorable aux investissements privés étrangers.

L'agriculture, selon le Président gabonais, est un autre secteur dans lequel les deux pays peuvent coopérer pour garantir l'emploi des jeunes, réduire les importations alimentaires et promouvoir la diversification économique.

Présidée par le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, la table ronde économique a réuni des représentants des gouvernements des Républiques d'Angola et du Gabon, des chefs d'entreprise, des investisseurs, des partenaires et des invités.