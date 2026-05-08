Angola: Le Gouvernement angolais réaffirme son engagement à atténuer l'impact de la conjoncture économique mondiale

Luanda — Le ministre du Plan, Victor Hugo Guilherme, a réaffirmé ce jeudi à Luanda que le gouvernement angolais suit de près la situation géopolitique et économique internationale, avec pour objectif d'adopter les meilleures mesures pour en atténuer les effets et dynamiser l'économie nationale.

En marge de la présentation du rapport du FMI intitulé « Perspectives économiques régionales », le ministre a déclaré à la presse que le gouvernement avait déjà pris en compte la situation économique mondiale actuelle, marquée par la hausse des prix des carburants et des engrais et par les pénuries de produits raffinés, afin de prendre des décisions concrètes.

À titre d'exemple, il a rappelé les mesures de soutien récemment adoptées pour aider les entreprises touchées par les intempéries dans la province de Benguela, soulignant que de nouvelles actions pour répondre à la crise mondiale sont à l'étude.

Concernant l'éventualité d'adopter un ensemble de réductions d'impôts ou de droits de douane pour faciliter les importations, comme le suggère le rapport du FMI, le ministre du Plan a indiqué qu'« il convient d'être prudent dans les analyses et la prise de décision », car il est nécessaire de continuer à privilégier la production nationale.

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S'agissant de la suggestion du FMI de ne pas augmenter les dépenses publiques face aux recettes pétrolières exceptionnelles, mais plutôt de constituer des « réserves financières », le ministre a réaffirmé que les propositions des institutions internationales sont considérées comme des contributions qui méritent une analyse approfondie et non des décisions hâtives.

« Le Gouvernement angolais garantit que les décisions finales seront prises en fonction des intérêts stratégiques de l'État angolais », a-t-il expliqué.