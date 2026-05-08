Afrique: Natation - L'Angola décroche le bronze aux Championnats d'Afrique en Algérie

8 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAD/MC/SB

Luanda — L'équipe nationale angolaise de natation, dans le relais féminin 4x200 mètres nage libre, a remporté la médaille de bronze avec un temps de 9 min 36 s 27 aux Championnats d'Afrique qui se déroulent à Oran, en Algérie.

Le quatuor qui a remporté la première médaille angolaise jeudi soir, après la deuxième journée de compétition, est composé des nageuses Nyriam Morais, Maria Parimbelli, Lia Lima et Rhania Santo.

La médaille d'or a été remportée par les Algériennes Ryma Benmanssour, Mellissa Rouibi, Samara Abdellaoui et Sihem Midouni, avec un temps de 8 min 42 s 69, tandis que la médaille d'argent est revenue aux Sud-Africaines Leigh Morran, Dayna Horne, Louise Groepes et Lila Coetsee, qui ont réalisé un temps de 8 min 50 s 13.

À ce jour, l'équipe nationale a battu six records nationaux lors de cette compétition, trois dans la catégorie jeunes et trois dans la catégorie juniors.

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Les nageurs suivants représentent le pays aux Championnats d'Afrique : Enzo Anjos, Santiago Guimarães, David Padre, Guilherme Sousa, Carlos Daniel et Silvério Manuel (catégorie masculine) ; et Rhanya Santo, Kenenise Vongo, Nyriam Morais, Wezza Morais, Maria Parimbelli et Lia Lima (catégorie féminine).

L'Angola sera de nouveau en compétition ce vendredi, avec notamment le relais mixte 4x100 mètres nage libre à l'honneur.

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