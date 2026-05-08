Afrique: Plus de 100 000 citoyens pris en charge au Centre d'assistance de la Baie de Luanda

Luanda — Cent six mille 132 usagers ont bénéficié de divers services pendant deux mois au Centre d'assistance aux usagers de la Baie de Luanda, créé en mars par le ministère de l'Intérieur.

Les services du centre, qui ont pris fin jeudi, ont permis la délivrance immédiate de 57 611 permis de conduire et de 25 906 passeports, électroniques et papier, a indiqué Wilson dos Santos, directeur de la communication institutionnelle et du bureau de presse du ministère de l'Intérieur.

Il a précisé que ces chiffres représentent un taux de réalisation de 98 % des objectifs, visant à répondre aux besoins des citoyens dont la délivrance de passeport ou de permis de conduire était en attente.

Selon le responsable, qui s'adressait à la presse en marge de la cérémonie de clôture du centre, les résultats obtenus au cours de ces deux mois d'activité sont satisfaisants.

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Il a ajouté que l'opération a mobilisé plus d'un millier de membres des forces de sécurité, ainsi que des partenaires et des collaborateurs.

Il a précisé que la zone de retrait restera accessible uniquement aux personnes ayant reçu la convocation par les voies officielles pour récupérer leur document.

Le Centre d'assistance aux usagers est une initiative du ministère de l'Intérieur visant à renforcer le service personnalisé et à réduire les délais d'attente pour la délivrance massive de permis de conduire et de passeports, en continu.