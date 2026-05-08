Angola: José Chimuco présente l'oeuvre « Por que Casar? »

Luanda — L'écrivain angolais José Chimuco présente ce samedi, à Luanda, l'œuvre littéraire « Por que casar ? » (Pourquoi se marier ?), destinée aux jeunes et adultes sur les questions de copinage, des fiançailles et du mariage.

S'adressant jeudi à l'Angop, l'écrivain a expliqué que le livre compte environ 60 pages et aborde cinq thèmes principaux liés à la vie amoureuse et matrimoniale.

L'ouvrage apporte des orientations pratiques et des réflexions destinées aux personnes qui veulent construire des relations saines et durables.

L'auteur du livre cherche à aider les jeunes à comprendre l'importance de la responsabilité dans les décisions concernant le copinage et le mariage.

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José Chimuco a ajouté que l'œuvre présente des orientations pour les couples et les copains, encourageant des choix conscients et fondés sur des valeurs, le dialogue et l'engagement.

L'œuvre, éditée par la maison d'édition RM, a un tirage initial de mille exemplaires.

Né le 16 juin 1983, José Chimuco est diplômé en administration des entreprises, pasteur de l'Assemblée de Dieu pentecôtiste ministère Ebenézer, conseiller matrimonial et conférencier.

L'autre ouvrage de l'auteur est « Janelas da Vida».