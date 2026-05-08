Angola: Extension du réseau électrique national dans le Sud

Luanda — Les provinces de Huíla et de Namibe bénéficient désormais de l'énergie hydroélectrique grâce à la mise en service de la ligne de transport de 220 kV depuis le poste de transformation de Gove/Matala.

Cette infrastructure, qui s'inscrit dans la stratégie d'extension du Système électrique national (SEN), relie le complexe hydroélectrique de Gove, dans la province de Huambo, au poste de transformation de Matala, dans la province de Huíla, selon le ministère de l'Énergie et de l'Eau (MINEA).

D'après ce ministère, ce projet, qui représente une étape décisive de la politique énergétique du gouvernement, dispose d'une ligne de transport de plus de 213 kilomètres, d'une capacité d'environ 682 MVA, bénéficiant directement à plus de 350 000 familles.

Plus précisément, elle dessert les localités de Matala, Quipungo, Capelongo, Lubango, Humpata, Chibia (Huíla), Bibala et Moçâmedes (Namibe).

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L'intégration de la ville de Lubango au SEN permettra une réduction progressive de la dépendance à la production d'électricité à partir de centrales thermiques (alimentées au diesel), ce qui optimisera les coûts d'exploitation et réduira les émissions de gaz polluants.

Impact socio-économique

Selon le ministère de l'Énergie et de l'Eau (MINEA), cette intégration garantit un approvisionnement énergétique stable et fiable, créant ainsi les conditions propices au développement de l'activité économique dans la région Sud.

Le ministère précise qu'un impact direct est attendu sur les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme et des services publics, et que ce raccordement renforcera également l'attractivité de la région pour les investissements privés.

Par ailleurs, dans le cadre du développement sectoriel, les autorités ont confirmé que la construction d'une ligne de transport de 400 kV entre Belém do Dango (Huambo) et le poste de transformation de Nombungo (Lubango) est en cours.

Ce projet, d'une longueur de 343 kilomètres et dont la mise en service est prévue en 2027, devrait bénéficier à environ un million de consommateurs.

Cette ligne servira de base à la future interconnexion de l'Angola au réseau électrique du Southern African Power Pool (SAPP).

Grâce à cet investissement, l'Exécutif réaffirme son engagement à accroître le taux d'électrification du pays et à améliorer la qualité de vie de la population, en vue d'un développement harmonieux de l'ensemble du territoire national.