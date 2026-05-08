Angola: La ministre des Finances exhorte les dirigeants à la responsabilité collective

Luanda — La ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a exhorté jeudi à Luanda les dirigeants de son ministère à privilégier la responsabilité collective dans leurs décisions et dans l'exécution de leurs travaux afin de garantir un fonctionnement plus prévisible et rigoureux du secteur.

S'exprimant lors de l'ouverture du 15e Conseil consultatif du ministère des Finances, la ministre a souligné que la responsabilité collective est fondamentale car elle permet de mener un travail axé sur le service public, assurant ainsi la confiance des citoyens et la reconnaissance de l'utilité des actions de l'État.

Selon la Ministre, ce Conseil consultatif recommande rigueur, discipline, cohérence et responsabilité dans la gestion des ressources, ainsi que l'innovation technologique et la révision des processus pour une plus grande agilité, guidés par des critères qui donnent du sens au travail et légitiment les actions.

« Nous sommes dans la phase d'une meilleure mise en oeuvre de nos recommandations, ce qui renforce nos exigences envers les dirigeants de ce ministère, les directions nationales, les délégations provinciales et les organes de contrôle du ministère des Finances », a-t-elle souligné.

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Pour la Ministre Vera Daves de Sousa, le Conseil, qui se réunit sous la devise « Rigueur, Innovation et Service en Angola », devrait considérer, en résumé, que « la rigueur sans innovation se fige, l'innovation sans rigueur s'affaiblit », et que le service au citoyen légitime les deux.

Elle a poursuivi que l'Exécutif est pleinement engagé en faveur de la bonne gouvernance, de la transparence et de la responsabilité, et exige du ministère des Finances qu'il garantisse cet engagement, en appliquant des mécanismes de contrôle et en luttant contre la fraude, notamment par l'adoption de la numérisation, mises en oeuvre pour améliorer la transparence et la gestion financière du pays.

Selon elle, le ministère des Finances s'efforce de garantir la mise en oeuvre des recommandations du Conseil consultatif et leur impact concret sur la vie des citoyens.

Parmi les défis abordés figurent la réforme des fonds publics et de nouvelles initiatives, telles que le financement participatif, visant une plus grande transparence des comptes publics et de nouvelles sources de financement pour les entités.

La ministre a exhorté les participants du Conseil consultatif à adopter des pratiques exemplaires, à mettre en place des processus performants et à obtenir des résultats concrets, avec rigueur, responsabilité et un engagement commun, afin de servir l'Angola avec dévouement et d'améliorer le quotidien des citoyens.

La 15e session du Conseil consultatif du ministère des Finances se déroulera sur deux jours et portera notamment sur les thèmes suivants : « Réforme des fonds publics : perspectives et processus de mise en oeuvre », « Impact des représentations régionales sur l'amélioration de la formation et de l'exécution des contrats » et « Transformation de la gestion et de la présentation des finances publiques : pistes d'inspiration techniques et politiques pour le gouvernement et le ministère des Finances ».